Доповнюємо вихідні смачними нотками: апетитні та прості курячі рулетики з кунжутом

Вихідні – це відпочинок та гарний настрій, а отже, для довершення атмосфери потрібно приготувати щось смачненьке. Курячі рулетики прекрасно підійдуть для вашого дозвілля.

Лічені хвилини – і страва наче з дорогого ресторану вже на вашому столі. Це фантазія, якщо знати цікаві рецепти, якими пишаються досвідчені господині, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad. Як приготувати рулетики з куркою та кунжутом Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 250 грамів листкового тіста;

– 450 грамів курячого філе;

– 100 грамів кунжуту;

– сіль та перець до смаку;

Розкачайте тісто у тонкий пласт. Куряче філе злегка відбийте кухонним молоточком, приправте сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Викладіть підготовлене філе на тісто, додайте нарізану зелень. Акуратно скрутіть рулет і наріжте його на порційні шматочки. Кожен шматок посипте кунжутом для апетитної скоринки. Випікайте при температурі 180 градусів близько 40 – 45 хвилин до золотистого кольору.

