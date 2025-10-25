Доповнюємо вихідні смачними нотками: апетитні та прості курячі рулетики з кунжутом
- Вихідні – чудова нагода поласувати чимось смачненьким та особливим.
- Курячі рулетики з кунжутом – це шедевр, який не потребує особливих зусиль.
Вихідні – це відпочинок та гарний настрій, а отже, для довершення атмосфери потрібно приготувати щось смачненьке. Курячі рулетики прекрасно підійдуть для вашого дозвілля.
Лічені хвилини – і страва наче з дорогого ресторану вже на вашому столі. Це фантазія, якщо знати цікаві рецепти, якими пишаються досвідчені господині, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як приготувати рулетики з куркою та кунжутом
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів листкового тіста;
– 450 грамів курячого філе;
– 100 грамів кунжуту;
– сіль та перець до смаку;
– 30 грамів зелені.
Приготування:
- Розкачайте тісто у тонкий пласт.
- Куряче філе злегка відбийте кухонним молоточком, приправте сіллю, перцем та улюбленими спеціями.
- Викладіть підготовлене філе на тісто, додайте нарізану зелень. Акуратно скрутіть рулет і наріжте його на порційні шматочки.
- Кожен шматок посипте кунжутом для апетитної скоринки.
- Випікайте при температурі 180 градусів близько 40 – 45 хвилин до золотистого кольору.
