25 жовтня, 12:26
Доповнюємо вихідні смачними нотками: апетитні та прості курячі рулетики з кунжутом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Вихідні – чудова нагода поласувати чимось смачненьким та особливим.
  • Курячі рулетики з кунжутом – це шедевр, який не потребує особливих зусиль. 

Вихідні – це відпочинок та гарний настрій, а отже, для довершення атмосфери потрібно приготувати щось смачненьке. Курячі рулетики прекрасно підійдуть для вашого дозвілля.

Лічені хвилини – і страва наче з дорогого ресторану вже на вашому столі. Це фантазія, якщо знати цікаві рецепти, якими пишаються досвідчені господині, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad

Як приготувати рулетики з куркою та кунжутом 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 250 грамів листкового тіста;
–  450 грамів курячого філе;
– 100 грамів кунжуту;
– сіль та перець до смаку;
– 30 грамів зелені. 

Приготування

  1. Розкачайте тісто у тонкий пласт.
  2. Куряче філе злегка відбийте кухонним молоточком, приправте сіллю, перцем та улюбленими спеціями.
  3. Викладіть підготовлене філе на тісто, додайте нарізану зелень. Акуратно скрутіть рулет і наріжте його на порційні шматочки.
  4. Кожен шматок посипте кунжутом для апетитної скоринки.
  5. Випікайте при температурі 180 градусів близько 40 – 45 хвилин до золотистого кольору.

