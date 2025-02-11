До яєшні чи улюбленого гарніру: соковита курочка в соусі теріякі – швидко і дуже смачно

Ця курочка стане універсальним доповненням до будь-якої трапези. Готувати її дуже легко, а смак вона подарує неперевершений.

Завдяки соусу теріякі курочка отримає карамельний відблиск та незабутні смакові нотки. Соус можна придбати готовий або приготувати його так, як вказано в рецепті від Bene Gusto, який 24 Канал пропонує спробувати за першої ж нагоди.

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Рецепт курочки теріякі

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 100 мілілітрів соєвого соусу;

– 100 мілілітрів води;

– 50 грамів цукру;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 1 столова ложка кунжуту.

Приготування:

Промийте куряче філе і висушіть його. Наріжте грудку смужками та обсмажте на олії. Важливо смажити м'ясо на великому вогні, щоб уникнути тушкування в сковороді. Додайте на сковороду часник, пропущений через прес, цукор, соєвий соус та кунжут, і добре перемішайте. В окремій ємності змішайте крохмаль з водою і вилийте в соус. Маса швидко густіє, тому необхідно постійно помішувати. Коли соус загусне, додайте обсмажену курку і ретельно перемішайте, щоб шматочки філе вкрилися глазур'ю з усіх боків. Вимкніть плиту, накрийте сковороду кришкою та дайте страві настоятися кілька хвилин.

Смачного!

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