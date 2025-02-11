Завдяки соусу теріякі курочка отримає карамельний відблиск та незабутні смакові нотки. Соус можна придбати готовий або приготувати його так, як вказано в рецепті від Bene Gusto, який 24 Канал пропонує спробувати за першої ж нагоди.
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Рецепт курочки теріякі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 100 мілілітрів соєвого соусу;
– 100 мілілітрів води;
– 50 грамів цукру;
– 2 зубчики часнику;
– 1 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 1 столова ложка кунжуту.
Приготування:
- Промийте куряче філе і висушіть його. Наріжте грудку смужками та обсмажте на олії.
- Важливо смажити м'ясо на великому вогні, щоб уникнути тушкування в сковороді.
- Додайте на сковороду часник, пропущений через прес, цукор, соєвий соус та кунжут, і добре перемішайте.
- В окремій ємності змішайте крохмаль з водою і вилийте в соус. Маса швидко густіє, тому необхідно постійно помішувати.
- Коли соус загусне, додайте обсмажену курку і ретельно перемішайте, щоб шматочки філе вкрилися глазур'ю з усіх боків.
- Вимкніть плиту, накрийте сковороду кришкою та дайте страві настоятися кілька хвилин.
Смачного!
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