Благодаря соусу терияки курочка получит карамельный отблеск и незабываемые вкусовые нотки. Соус можно приобрести готовый или приготовить его так, как указано в рецепте от Bene Gusto, который 24 Канал предлагает попробовать при первой же возможности.
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Рецепт курочки терияки
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 100 миллилитров соевого соуса;
– 100 миллилитров воды;
– 50 граммов сахара;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка кунжута.
Приготовление:
- Промойте куриное филе и высушите его. Нарежьте грудку полосками и обжарьте на растительном масле.
- Важно жарить мясо на большом огне, чтобы избежать тушения в сковороде.
- Добавьте на сковороду чеснок, пропущенный через пресс, сахар, соевый соус и кунжут, и хорошо перемешайте.
- В отдельной емкости смешайте крахмал с водой и вылейте в соус. Масса быстро густеет, поэтому необходимо постоянно помешивать.
- Когда соус загустеет, добавьте обжаренную курицу и тщательно перемешайте, чтобы кусочки филе покрылись глазурью со всех сторон.
- Выключите плиту, накройте сковороду крышкой и дайте блюду настояться несколько минут.
Приятного аппетита!
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