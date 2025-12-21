Старовинний рецепт куті на Різдво: ви передасте його наступним поколінням
- Кутя є обов'язковою різдвяною стравою в українських родинах, яка готується за традиційними рецептами.
- Автентична кутя готується з пшениці або ячменю з додаванням маку, родзинок, горіхів, кураги, халви, меду та цукру.
Кутя обов'язкова різдвяна страва, яку в кожній українській родині готують по-своєму. Варто плекати традиції і передавати їх далі, адже це важлива частина нашої культурної ідентичності.
Кутя – це страва, в якій зберігається сама душа різдвяних святкувань. Це не просто їжа – це уособлення майстерності цілих поколінь українських господинь, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok anny.cooking.
Як приготувати автентичну кутю?
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів куті;
– 500 мілілітрів води;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів горіхів;
– 100 грамів кураги;
– 100 грамів халви;
– 2 столові ложки меду;
– 1 столова ложка цукру;
– приблизно 200 мілілітрів води до готової куті.
Готуємо класичну кутю за перевіреним рецептом: відео
Приготування:
- Кутю ретельно промийте, залийте водою та варіть під кришкою на мінімальному вогні приблизно 1 годину.
- Готову крупу охолодіть.
- Родзинки й мак залийте окропом, горіхи та курагу дрібно наріжте. З родзинок злийте зайву рідину.
- До маку додайте цукор і збийте блендером близько 5 хвилин або перетріть у макітрі.
- До охолодженої куті додайте макову масу, горіхи, мед і халву.
- Поступово підливайте воду, доводячи страву до бажаної консистенції.
- Вмішайте родзинки та курагу й подавайте до столу.
З чого роблять кутю?
Зазвичай для приготування куті використовують пшеницю або ячмінь. Обирати треба світлу крупу, надто темна свідчить про довгий вік, підказує портал Molbuk.
Найкраща кутя вийде з "пиханої" пшениці. Це зерно, яке пропарюють, просушують, перебирають і мʼяко облущують в ступі чи макітрі.
