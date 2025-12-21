Старинный рецепт кутьи на Рождество: вы передадите его следующим поколениям

Кутья обязательное рождественское блюдо, которое в каждой украинской семье готовят по-своему. Стоит лелеять традиции и передавать их дальше, ведь это важная часть нашей культурной идентичности.

Кутья – это блюдо, в котором хранится сама душа рождественских празднований. Это не просто еда – это олицетворение мастерства целых поколений украинских хозяек, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok anny.cooking.

Как приготовить аутентичную кутью?

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов кути;

– 500 миллилитров воды;

– 100 граммов мака;

– 100 граммов изюма;

– 100 граммов орехов;

– 100 граммов кураги;

– 100 граммов халвы;

– 2 столовые ложки меда;

– 1 столовая ложка сахара;

– примерно 200 миллилитров воды до готовой кутьи.

Готовим классическую кутью по проверенному рецепту: видео

Приготовление:

Кутью тщательно промойте, залейте водой и варите под крышкой на минимальном огне примерно 1 час. Готовую крупу охладите. Изюм и мак залейте кипятком, орехи и курагу мелко нарежьте. С изюма слейте лишнюю жидкость. К маку добавьте сахар и взбейте блендером около 5 минут или перетрите в макитре. К охлажденной кутьи добавьте маковую массу, орехи, мед и халву. Постепенно подливайте воду, доводя блюдо до желаемой консистенции. Вмешайте изюм и курагу и подавайте к столу.

Из чего делают кутью?

Обычно для приготовления кутьи используют пшеницу или ячмень. Выбирать надо светлую крупу, слишком темная свидетельствует о долгом возрасте, подсказывает портал Molbuk.

Лучшая кутья получится из "пышной" пшеницы. Это зерно, которое пропаривают, просушивают, перебирают и мягко облущивают в ступе или макитре.

