Старинный рецепт кутьи на Рождество: вы передадите его следующим поколениям
- Кутья является обязательным рождественским блюдом в украинских семьях, которое готовится по традиционным рецептам.
- Аутентичная кутья готовится из пшеницы или ячменя с добавлением мака, изюма, орехов, кураги, халвы, меда и сахара.
Кутья обязательное рождественское блюдо, которое в каждой украинской семье готовят по-своему. Стоит лелеять традиции и передавать их дальше, ведь это важная часть нашей культурной идентичности.
Кутья – это блюдо, в котором хранится сама душа рождественских празднований. Это не просто еда – это олицетворение мастерства целых поколений украинских хозяек, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok anny.cooking.
Как приготовить аутентичную кутью?
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов кути;
– 500 миллилитров воды;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов изюма;
– 100 граммов орехов;
– 100 граммов кураги;
– 100 граммов халвы;
– 2 столовые ложки меда;
– 1 столовая ложка сахара;
– примерно 200 миллилитров воды до готовой кутьи.
Готовим классическую кутью по проверенному рецепту: видео
Приготовление:
- Кутью тщательно промойте, залейте водой и варите под крышкой на минимальном огне примерно 1 час.
- Готовую крупу охладите.
- Изюм и мак залейте кипятком, орехи и курагу мелко нарежьте. С изюма слейте лишнюю жидкость.
- К маку добавьте сахар и взбейте блендером около 5 минут или перетрите в макитре.
- К охлажденной кутьи добавьте маковую массу, орехи, мед и халву.
- Постепенно подливайте воду, доводя блюдо до желаемой консистенции.
- Вмешайте изюм и курагу и подавайте к столу.
Из чего делают кутью?
Обычно для приготовления кутьи используют пшеницу или ячмень. Выбирать надо светлую крупу, слишком темная свидетельствует о долгом возрасте, подсказывает портал Molbuk.
Лучшая кутья получится из "пышной" пшеницы. Это зерно, которое пропаривают, просушивают, перебирают и мягко облущивают в ступе или макитре.
