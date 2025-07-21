В закладах такий не зроблять: апетитний лаваш-кебаб на вогні

Соковите мʼясо в лаваші – це окремий вид кулінарного задоволення. А приготування на вогні зробить кебаб ще смачнішим, аніж в закладах громадського харчування!

Якщо ви збираєтесь на природу, обовʼязково приготуйте улюблений всіма кебаб. А для того, щоб ви отримали ідеальний результат без зайвих турбот, 24 Канал пропонує скористатися рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Як приготувати смачний лаваш-кебаб?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу з індички;

– 1 цибулина;

– 1 болгарський перець;

– 2 зубчики часнику;

– пучок зелені;

– сіль, спеції та перець до смаку;

– 100 грамів твердого сиру;

– 4 лаваші;

для змащування:

– 30 грамів вершкового масла;

– половинка лайма;

– 1 зубчик часнику;

– перець чилі до смаку.

Приготування:

Спершу готуємо м’ясну начинку: дрібно шаткуємо цибулю, солодкий перець, гострий перець чилі, часник і зелень. Усе додаємо до м’ясного фаршу. Приправляємо суміш сіллю, меленим перцем та улюбленими спеціями. Добре вимішуємо фарш. На аркуш лаваша викладаємо фарш і посипаємо натертим сиром. Повторюємо цю дію з іншими лавашами, після чого викладаємо їх один на один. Нарізаємо отриманий шар з лавашу середніми смужками. Кожну смужку перевертаємо на бік і щільно притискаємо одна до одної. Обережно протикаємо сформовану масу шампурами на певній відстані, після чого розрізаємо на порційні кебаби. Обсмажуємо на середньому вогні. Тим часом готуємо ароматну масляну заправку: розтоплюємо вершкове масло, додаємо подрібнений часник, сік лайма та дрібку меленого чилі. Змащуємо кебаби цією сумішшю, коли вони напівготові. Смажимо до рум’яної скоринки та повної готовності м’яса.

Смачного!

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