Смачно та бюджетно: лаваш з сиром у духовці – перекус на кожен день

Універсальність лаваша стає в пригоді кожній господині. Для нього пасує будь-яка начинка, а відтак, він ніколи не набридне.

Хрусткий лаваш, всередині якого ніжний розплавлений сир – це поєднання, перед яким не можна встояти, навіть якщо готувати його кожного дня. 24 Канал пропонує переконатися в цьому та подарувати радість рідним з порталом Рецепти.UA.

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Рецепт лаваша з сиром

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 лаваші;

– 300 грамів твердого сиру;

– 200 грамів м'якого сиру (до прикладу, моцарели);

– 3 столові ложки оливкової олії;

– зелень та спеції – за бажанням.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Наріжте сир тонкими шматочками. Намастіть аркуш лаваша оливковою олією. Рівномірно викладіть на лаваш шматочки сирів та додайте зелень. Запікайте в духовці 10 – 12 хвилин.

Смачного!

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