Такої ви ще готували: корисна літня лазанья без грама тіста
- Лазанья з кабачків – це смачна страва, яка готується не з листів тіста, а з тонко нарізаних кабачків.
- Її можна зробити з фаршем, овочами та соусом бешамель – смак це не погіршить точно.
Лазанья з кабачків – легка, літня й водночас ситна страва. Ця інноваційна версія замінює звичайні листи тіста на тонко нарізані кабачки, а замість типового яловичого чи свинячого фаршу використовує курячий.
Попри ці зміни, страва успішно зберігає улюблений смак класичної лазаньї. Рецептом з кабачками ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @yummy.lera.
Читайте також Коли, як не в сезон: готуємо соковиту галету з томатами – добавки проситимуть ще не доївши
Як приготувати кабачкову лазанью?
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 100 грамів сиру.
Для соусу болоньєзе:
– 1 цибуля;
– 500 грамів фаршу;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець, спеції – на смак;
– 200 грамів томатної пасти.
Для соусу бешамель:
– 40 грамів вершкового масла;
– 30 грамів борошна;
– 600 мілілітрів молока;
– сіль, перець, мускатний горіх – на смак.⠀
Покрокове приготування кабачкової лазаньї: дивіться відео
Приготування:
- Кабачки наріжте тонкими скибочками, а сир натріть на терці.
- Для соусу болоньєзе цибулю обсмажте на олії до золотистого кольору, додайте фарш, часник, спеції й смажте до готовності. Додайте томатну пасту, перемішайте і тушкуйте декілька хв.
- Для соусу бешамель розтопіть масло, додайте борошно і добре перемішайте. Тоді молоко, спеції й варіть до легкого загущення.
- Зберіть кабачкову лазанью за принципом: бешамель – кабачки – болоньєзе – сир. Продовжуйте до закінчення інгредієнтів.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Подавайте та насолоджуйтеся.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей листковий пиріг з куркою та грибами.