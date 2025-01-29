Її любили в "Енеїді": готуємо лемішку – давня каша, яка смакуватиме й сьогодні
Лемішка – це страва, історія якої тягнеться крізь століття. Її навіть увіковічили в літературі, і повірте – зовсім недарма.
Іван Котляревський згадує Лемішку в "Енеїді", вона була серед наїдків, якими пригощали героя та його побратимів у Карфагені. 24 Канал пропонує відчути смак історії з рецептом порталу "Шуба".
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Рецепт лемішки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 склянок води;
– 4 склянки гречаного борошна;
– 2 чайні ложки солі;
– 50 грамів сала;
– 1 жовта ріпчаста цибулина.
Приготування:
Висипте гречане борошно на сковорідку. Протягом 2 – 3 хвилин обсмажуйте його на слабкому вогні, постійно помішуючи.
Закип’ятіть воду в термостійкій каструлі. Додайте сіль. Всипте борошно в каструлю та варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. Лемішка має досягти консистенції в’язкої каші.
Очистьте цибулю, наріжте її кубиками.
Сало наріжте соломкою. Обсмажте сало з цибулею на сковорідці.
Вилийте засмажку в термостійку каструлю.
Розігрійте духовку до 160 градусів і помістіть у неї каструлю з лемішкою на 20 – 25 хвилин.
Смачного!
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