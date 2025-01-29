Її любили в "Енеїді": готуємо лемішку – давня каша, яка смакуватиме й сьогодні

Лемішка – це страва, історія якої тягнеться крізь століття. Її навіть увіковічили в літературі, і повірте – зовсім недарма.

Іван Котляревський згадує Лемішку в "Енеїді", вона була серед наїдків, якими пригощали героя та його побратимів у Карфагені. 24 Канал пропонує відчути смак історії з рецептом порталу "Шуба". До речі Спробуєте раз – закохаєтесь назавжди: запікаємо пекінську капусту – замінить будь-який салат Рецепт лемішки Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 10 склянок води;

– 4 склянки гречаного борошна;

– 2 чайні ложки солі;

– 50 грамів сала;

– 1 жовта ріпчаста цибулина. Приготування: Висипте гречане борошно на сковорідку. Протягом 2 – 3 хвилин обсмажуйте його на слабкому вогні, постійно помішуючи. Закип’ятіть воду в термостійкій каструлі. Додайте сіль. Всипте борошно в каструлю та варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. Лемішка має досягти консистенції в’язкої каші. Очистьте цибулю, наріжте її кубиками. Сало наріжте соломкою. Обсмажте сало з цибулею на сковорідці. Вилийте засмажку в термостійку каструлю. Розігрійте духовку до 160 градусів і помістіть у неї каструлю з лемішкою на 20 – 25 хвилин. Смачного! Пиріг "Трихвилинка": смачно годуємо сім'ю за лічені хвилини.