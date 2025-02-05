5 лютого, 14:10
Простіше не буває: лимонний кекс, який щоразу вражає смаком
Дуже ароматний, неймовірно ніжний, смачний і вологий – все це про лимонний кекс. Він ідеальний, а готується надзвичайно просто.
Цей смаколик підійде як для повсякденного чаювання, так і для святкового десерту. Як приготувати лимонний кекс із родзинками розповідає 24 Канал з посиланням на Субота.
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Лимонний кекс із родзинками
- Час: 1 година
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 200 грамів масла вершкового;
– 150 грамів цукру;
– 1 лимон;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– ванілін;
– 100 грамів родзинок.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром у пишну білу масу. Додайте розтоплене вершкове масло, цедру та сік одного лимона та ванілін. Перемішайте.
- Всипте борошно з розпушувачем і ще раз добре перемішайте до однорідного стану (можна трохи збити міксером).
- Додайте родзинки – перемішайте.
- Вилийте у форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 50 хвилин.
- Дайте повністю охолонути, присипте цукровою пудрою й наріжте на шматочки.
Смачного!
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