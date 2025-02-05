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5 лютого, 14:10
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Простіше не буває: лимонний кекс, який щоразу вражає смаком

Марта Касіянчук

Дуже ароматний, неймовірно ніжний, смачний і вологий – все це про лимонний кекс. Він ідеальний, а готується надзвичайно просто.

Цей смаколик підійде як для повсякденного чаювання, так і для святкового десерту. Як приготувати лимонний кекс із родзинками розповідає 24 Канал з посиланням на Субота.

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Лимонний кекс із родзинками

  • Час: 1 година
  • Порції: 8

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 200 грамів масла вершкового;
– 150 грамів цукру;
– 1 лимон;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– ванілін;
– 100 грамів родзинок.

Приготування:

  1. Збийте яйця з цукром у пишну білу масу. Додайте розтоплене вершкове масло, цедру та сік одного лимона та ванілін. Перемішайте.
     
  2. Всипте борошно з розпушувачем і ще раз добре перемішайте до однорідного стану (можна трохи збити міксером).
     
  3. Додайте родзинки – перемішайте.
     
  4. Вилийте у форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 50 хвилин.
     
  5. Дайте повністю охолонути, присипте цукровою пудрою й наріжте на шматочки.

Смачного!

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