Вологий та ароматний: лимонний кекс, який будете готувати постійно

Лимонний кекс вразить рецептори своїм легким та ароматним смаковим профілем. Десерт вирізняється гармонійним поєднанням солодкавості та цитрусової свіжості. А глазур лише підкреслює його оригінальність.

Якщо ви ще не пекли цієї смакоти, то обов'язково спробуйте. Рецептом ніжного лимонного кексу ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.

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Лимонний кекс

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8

Інгредієнти для кексу:

– 230 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1/2 чайні ложки солі;

– 3 яйця;

– 250 мілілітрів вершкового масла;

– цедра лимона;

– сік 1/2 лимона.



Для глазурі:

– 150 грамів цукрової пудри;

– сік 1/2 лимона.

Приготування:

Спочатку з'єднайте борошно, розпушувач, сіль та 100 грамів цукру. Добре розмішайте.

В окрему посудину яйця, 100 грамів цукру та сметану, перемішайте все до однорідності.

На тертці натріть цедру лимона й видушіть сік. Поєднайте розтоплене масло з цедрою та соком.

Додайте всі сухі інгредієнти та гарно перемішайте. Застеліть форму пергаментом, змажте його вершковим маслом. Перелийте суміш у форму й поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, на 45 хвилин.

Готовий кекс полийте глазур'ю.

Смачного!

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