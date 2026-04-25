Ліниві голубці за лічені хвилини: коли немає часу, а хочеться чогось ситного
Коли немає часу, найкраще рятують рецепти без зайвих рухів. Щоб не возитися з кожним листком окремо, але в результаті все одно отримати знайомий домашній смак. Саме тому ліниві голубці мають з'явитися у вашому меню.
У них є все, за що люблять класичний варіант – капуста, фарш, рис і томатна заливка, зазначає "Смаколик Юлі". Але сам процес значно простіший, а отже така страва добре підходить на обід, коли хочеться чогось ситного без пів дня на кухні.
Як приготувати ліниві голубці?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів рису;
– 500 грамів білокачанної капусти;
– 2 цибулини;
– 2 моркви;
– 500 грамів фаршу;
– олія для смаження;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
для заливки:
– половина підготовленої засмажки;
– 3 столові ложки сметани;
– 1 – 2 столові ложки томатної пасти;
– 150 грамів домашнього кетчупу;
– 200 мілілітрів води;
– 1 зубчик часнику;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Рис добре промийте, залийте склянкою води, додайте дрібку солі, накрийте кришкою й поставте варитися до готовності, після чого залиште трохи охолонути.
- Тим часом для засмажки наріжте 2 цибулини й натріть моркву, викладіть овочі на сковорідку з олією та обсмажуйте до м’якості.
- Капусту дрібно нашаткуйте, а потім додатково подрібніть ножем, щоб вона була якомога дрібнішою. Половину готової засмажки відкладіть окремо для заливки, а до решти додайте капусту, трохи посоліть і тушкуйте лише до легкого розм’якшення, не перетримуючи.
- У велику миску викладіть фарш, додайте відварений рис і тушковану капусту разом із цибулею та морквою. Посоліть, поперчіть, за бажанням додайте улюблені спеції й добре вимішайте масу руками до однорідності.
- Змоченими руками сформуйте голубці – можна робити їх круглими або видовженими, злегка ущільнюючи, щоб вони добре тримали форму.
- Викладіть заготовки у форму для запікання. Для заливки до відкладеної засмажки додайте сметану, томатну пасту, домашній кетчуп, воду, подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець. Усе добре перемішайте до однорідності й рівномірно залийте голубці.
- Форму поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 50 хвилин. Якщо духовка електрична, наприкінці можна увімкнути обдув на 10 хвилин, щоб поверхня злегка підрум’янилася.
- Готові ліниві голубці виходять соковитими, м’якими й дуже ароматними.
Як різати цибулю і не плакати?
Цибуля змушує плакати через леткі речовини, які виділяються під час нарізання і подразнюють очі, пише The kitchn. Щоб цього було менше, беруть гострий ніж, а не тупий. Гостре лезо ріже чисто і менше розчавлює шари, тому в повітря потрапляє менше подразників.
Допомагає і холод – цибулину можна потримати 10–15 хвилин у холодильнику перед нарізанням. Корінець краще зрізати в останню чергу, бо саме з цієї частини виділяється найбільше різкого соку. Різати цибулю зручно біля відкритого вікна, увімкненої витяжки або хоча б біля струменя повітря, щоб випари не йшли просто в очі.
Ще одна дрібниця, яка справді працює, – не нахилятися низько над дошкою. Чим ближче обличчя до цибулі, тим швидше починається "ефект сліз".
