Ліниві голубці за лічені хвилини: коли немає часу, а хочеться чогось ситного
25 квітня, 23:45
4

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ліниві голубці містять капусту, фарш, рис і томатну заливку, готуються за 30 хвилин і підходять для швидкого обіду.
  • Щоб уникнути сліз під час нарізання цибулі, використовуйте гострий ніж, охолоджуйте цибулю та зрізайте корінець в останню чергу.

Коли немає часу, найкраще рятують рецепти без зайвих рухів. Щоб не возитися з кожним листком окремо, але в результаті все одно отримати знайомий домашній смак. Саме тому ліниві голубці мають з'явитися у вашому меню.

У них є все, за що люблять класичний варіант – капуста, фарш, рис і томатна заливка, зазначає "Смаколик Юлі". Але сам процес значно простіший, а отже така страва добре підходить на обід, коли хочеться чогось ситного без пів дня на кухні. 

Як приготувати ліниві голубці? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 100 грамів рису; 
– 500 грамів білокачанної капусти; 
– 2 цибулини; 
– 2 моркви; 
– 500 грамів фаршу; 
– олія для смаження; 
– сіль до смаку; 
– чорний мелений перець до смаку; 
для заливки: 
– половина підготовленої засмажки; 
– 3 столові ложки сметани; 
– 1 – 2 столові ложки томатної пасти; 
– 150 грамів домашнього кетчупу; 
– 200 мілілітрів води; 
– 1 зубчик часнику; 
– сіль до смаку; 
– чорний мелений перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Рис добре промийте, залийте склянкою води, додайте дрібку солі, накрийте кришкою й поставте варитися до готовності, після чого залиште трохи охолонути.
  2. Тим часом для засмажки наріжте 2 цибулини й натріть моркву, викладіть овочі на сковорідку з олією та обсмажуйте до м’якості.
  3. Капусту дрібно нашаткуйте, а потім додатково подрібніть ножем, щоб вона була якомога дрібнішою. Половину готової засмажки відкладіть окремо для заливки, а до решти додайте капусту, трохи посоліть і тушкуйте лише до легкого розм’якшення, не перетримуючи.
  4. У велику миску викладіть фарш, додайте відварений рис і тушковану капусту разом із цибулею та морквою. Посоліть, поперчіть, за бажанням додайте улюблені спеції й добре вимішайте масу руками до однорідності.
  5. Змоченими руками сформуйте голубці – можна робити їх круглими або видовженими, злегка ущільнюючи, щоб вони добре тримали форму.
  6. Викладіть заготовки у форму для запікання. Для заливки до відкладеної засмажки додайте сметану, томатну пасту, домашній кетчуп, воду, подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець. Усе добре перемішайте до однорідності й рівномірно залийте голубці.
  7. Форму поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 50 хвилин. Якщо духовка електрична, наприкінці можна увімкнути обдув на 10 хвилин, щоб поверхня злегка підрум’янилася.
  8. Готові ліниві голубці виходять соковитими, м’якими й дуже ароматними. 

Як різати цибулю і не плакати? 

Цибуля змушує плакати через леткі речовини, які виділяються під час нарізання і подразнюють очі, пише The kitchn. Щоб цього було менше, беруть гострий ніж, а не тупий. Гостре лезо ріже чисто і менше розчавлює шари, тому в повітря потрапляє менше подразників. 

Допомагає і холод – цибулину можна потримати 10–15 хвилин у холодильнику перед нарізанням. Корінець краще зрізати в останню чергу, бо саме з цієї частини виділяється найбільше різкого соку. Різати цибулю зручно біля відкритого вікна, увімкненої витяжки або хоча б біля струменя повітря, щоб випари не йшли просто в очі. 

Ще одна дрібниця, яка справді працює, – не нахилятися низько над дошкою. Чим ближче обличчя до цибулі, тим швидше починається "ефект сліз".

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти