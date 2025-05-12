15 хвилин для сімейної трапези: найпростіший рецепт лінивих хачапурі

Коли день був важким, не треба виснажувати себе довгим стоянням біля плити. Ліниві хачапурі – це саме те рішення, яке потрібне для таких випадків.

Хачапурі з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою з сиром нікого не залишать байдужим. А господині відзначать дивовижну легкість їхнього приготування, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Цікаво Готуйте одразу подвійну порцію: улюблені українські палюшки – смак, що пройшов крізь історію Рецепт лінивих хачапурі Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 150 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 250 мілілітрів молока;

– 200 грамів сулугуні;

– дрібка солі;

– вершкове масло. Приготування: У великій мисці збийте яйце з натертим сиром, додайте сіль. Влийте молоко й перемішайте масу віничком до однорідності. Потім додайте борошно і ще раз добре вимішайте. Вилийте суміш на гарячу сковороду та обсмажте з обох боків під кришкою. Готовий хачапурі змастіть вершковим маслом для більш насиченого смаку. Смачного! Ви захочете їсти його ложкою: рецепт фантастичного домашнього плавленого сиру.