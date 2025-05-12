12 травня, 19:45
15 хвилин для сімейної трапези: найпростіший рецепт лінивих хачапурі
Коли день був важким, не треба виснажувати себе довгим стоянням біля плити. Ліниві хачапурі – це саме те рішення, яке потрібне для таких випадків.
Хачапурі з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою з сиром нікого не залишать байдужим. А господині відзначать дивовижну легкість їхнього приготування, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт лінивих хачапурі
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 250 мілілітрів молока;
– 200 грамів сулугуні;
– дрібка солі;
– вершкове масло.
Приготування:
- У великій мисці збийте яйце з натертим сиром, додайте сіль.
- Влийте молоко й перемішайте масу віничком до однорідності.
- Потім додайте борошно і ще раз добре вимішайте.
- Вилийте суміш на гарячу сковороду та обсмажте з обох боків під кришкою.
- Готовий хачапурі змастіть вершковим маслом для більш насиченого смаку.
Смачного!
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