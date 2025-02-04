4 лютого 2025, 09:37
Кілька десятків за 2 хвилини: новий спосіб приготування лінивих вареників
Ліниві вареники завжди прийдуть на допомогу, коли потрібно швидко й смачно поїсти. А цей рецепт і взагалі стане найкращою знахідкою місяця.
Зайвий клопіт – це те, чого точно немає у цьому способі приготування лінивих вареників. Він дозволяє вже за лічені хвилини насолоджуватися гарячою й ситною стравою, а рідні точно попросять ще. 24 Канал рекомендує обов'язково зберегти рецепт лінивих вареників від порталу "Смачненьке".
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Рецепт лінивих вареників
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів коров'ячого сиру;
– 1 яйце;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1 – 2 столових ложки цукру;
– 120 – 150 грамів борошна.
Приготування:
- Добре змішуємо сир, яйце, сіль та цукор.
- Потім додаємо борошно. Тісто має вийти густим та еластичним, інакше вареники розваряться.
- Перекладаємо тісто в кондитерський мішок.
- Ставимо воду на вогонь, солимо. Коли закипить – формуємо з мішечка ліниві вареники та варимо 1 хвилину після того, як вони випливуть.
- Подаємо зі сметаною або гарячим вершковим маслом.
Смачного!
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