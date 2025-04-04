4 квітня, 12:41
Смачний сніданок чи перекус: ліниві вареники зі смаком дитинства за 30 хвилин
Ліниві вареники стали улюбленою стравою для багатьох людей, що навіює спогади про дитинство. Відомі своїм ніжним смаком, ці вареники смакують зі щедрою порцією сметани та солодким джемом.
Якщо у вас зранку є зайвих пів години – ці вареники будуть ідеальним сніданком. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.
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Ліниві вареники
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 2 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки манної крупи;
– 2 столові ложки борошна;
– 1 яйце.
Приготування:
- Візьміть сир, сіль та цукор, розітріть все ложкою об стінки миски.
- Додайте манну крупу та борошно. Замісіть тісто й залиште на 15 хвилин, щоб манка забрала зайву вологу.
- Викладіть сирну масу на присипану борошном поверхню. Після цього поділіть його на 4 частини.
- Сформуйте кожну частину у вигляді ковбаски й наріжте на маленькі шматочки. Зробіть з них кульки чи палички та відваріть у підсоленій воді.
- Подавайте зі сметаною, ягодами або джемом.
Смачного!
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