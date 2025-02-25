"Лінивий Наполеон": готуємо улюблений десерт швидко і всього з 4 інгредієнтів

"Наполеон" вже давно має популярність, проте його традиційне приготування досить трудомістке, й часто відлякує домашніх кулінарів. Зовсім інша справа – лінива версія торта.

Цей спрощений варіант можна приготувати набагато швидше – замішувати тісто, випікати коржі та варити крем – не треба. Як приготувати "Лінивий Наполеон" всього з 4 інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на ТСН. Читайте також Райської насолоди забагато не буває: готуємо неймовірний рулет "Баунті" без випікання "Лінивий Наполеон" – рецепт Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 1 кілограм тіста листкового бездріжджового;

– 200 грамів вершкового масла;

– 380 грамів згущеного молока;

– 1 столова ложка ванільного цукру. Приготування: Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. На робочу поверхню, трохи присипану борошном, викладіть тісто.

Наріжте його на невеликі квадратики, покладіть на деко, застелене пергаментним папером, та випікайте при 200 градусах 15 хвилин.

Після цього остудіть тісто та з листкових квадратиків зніміть верхівки. Перемніть їх руками.

Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером до білої маси, влийте невеликими порціями згущене молоко, продовжуючи збивати, додайте ванільний цукор. Збивайте ще 10 – 15 хвилин до отримання пухкої однорідної маси.

До миски викладіть накришене тісто, з'єднайте їх із кремом і перемішайте.

Викладіть масу до роз'ємної форми, яка застелена харчовою плівкою, розрівняйте верх лопаткою та закрийте харчовою плівкою. Покладіть до холодильника на 3 години, але краще на ніч.

Тоді викладіть торт на блюдо, зніміть роз'ємну форму та посипте подрібненими верхівками квадратиків. Також можете прикрасити горіхами. Готово! Сподобався десерт? Тоді приготуйте і неймовірно смачний морквяно-апельсиновий кекс.