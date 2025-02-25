"Лінивий Наполеон": готуємо улюблений десерт швидко і всього з 4 інгредієнтів
"Наполеон" вже давно має популярність, проте його традиційне приготування досить трудомістке, й часто відлякує домашніх кулінарів. Зовсім інша справа – лінива версія торта.
Цей спрощений варіант можна приготувати набагато швидше – замішувати тісто, випікати коржі та варити крем – не треба. Як приготувати "Лінивий Наполеон" всього з 4 інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на ТСН.
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"Лінивий Наполеон" – рецепт
- Час: 45 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 1 кілограм тіста листкового бездріжджового;
– 200 грамів вершкового масла;
– 380 грамів згущеного молока;
– 1 столова ложка ванільного цукру.
Приготування:
- Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. На робочу поверхню, трохи присипану борошном, викладіть тісто.
- Наріжте його на невеликі квадратики, покладіть на деко, застелене пергаментним папером, та випікайте при 200 градусах 15 хвилин.
- Після цього остудіть тісто та з листкових квадратиків зніміть верхівки. Перемніть їх руками.
- Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером до білої маси, влийте невеликими порціями згущене молоко, продовжуючи збивати, додайте ванільний цукор. Збивайте ще 10 – 15 хвилин до отримання пухкої однорідної маси.
- До миски викладіть накришене тісто, з'єднайте їх із кремом і перемішайте.
- Викладіть масу до роз'ємної форми, яка застелена харчовою плівкою, розрівняйте верх лопаткою та закрийте харчовою плівкою. Покладіть до холодильника на 3 години, але краще на ніч.
- Тоді викладіть торт на блюдо, зніміть роз'ємну форму та посипте подрібненими верхівками квадратиків. Також можете прикрасити горіхами.
Готово!
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