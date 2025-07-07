Один з найкращих делікатесів сезону: як приготувати смачні лисички в сметані
- Лисички у сметані є популярною українською стравою, яка створює атмосферу теплих літніх спогадів.
- Цю страву можна подавати з улюбленим гарніром – і ситна вечеря вже на столі.
Лисички – це справжній український делікатес. Він дарує не лише колоритні застілля, а й формує особливі спогади про теплі дні літа.
Лисички у сметані – це та страва, яка неодмінно сподобається вашим рідним. Додайте до них улюблений гарнір – і смачна та ситна вечеря вже на столі. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом ютуб-каналу "Готуй-смакуй".
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Рецепт лисичок у сметані
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів лисичок;
– 5 цибулин;
– 250 грамів сметани;
– 70 грамів масла;
– 7 зубчиків часнику;
– 1 пучок петрушки;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
Ретельно промиваємо лисички під холодною проточною водою, після чого перекладаємо в каструлю з киплячою підсоленою водою.
Відварюємо гриби близько 10 хвилин на середньому вогні, потім відкидаємо на друшляк.
Цибулю очищаємо й нарізаємо дрібними кубиками.
Відварені гриби ще раз промиваємо й подрібнюємо ножем.
Розігріваємо пательню та викладаємо туди лисички. Вогонь зменшуємо, і коли гриби вберуть залишки рідини, додаємо вершкове масло. Через 1 – 2 хвилини, коли масло повністю розтане, кидаємо нарізану цибулю й добре перемішуємо.
Обсмажуємо все разом приблизно 5 – 7 хвилин. Потім зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо сметану, сіль, перець або інші спеції на ваш смак.
Часник і свіжу петрушку дрібно шинкуємо й додаємо до страви після 5 хвилин тушкування в сметані. Все ретельно перемішуємо і подаємо до столу.
Смачного!
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