Лисички у сметані – це та страва, яка неодмінно сподобається вашим рідним. Додайте до них улюблений гарнір – і смачна та ситна вечеря вже на столі. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом ютуб-каналу "Готуй-смакуй".

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Інгредієнти:

– 600 грамів лисичок;

– 5 цибулин;

– 250 грамів сметани;

– 70 грамів масла;

– 7 зубчиків часнику;

– 1 пучок петрушки;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Ретельно промиваємо лисички під холодною проточною водою, після чого перекладаємо в каструлю з киплячою підсоленою водою.

Відварюємо гриби близько 10 хвилин на середньому вогні, потім відкидаємо на друшляк.

Цибулю очищаємо й нарізаємо дрібними кубиками.

Відварені гриби ще раз промиваємо й подрібнюємо ножем.

Розігріваємо пательню та викладаємо туди лисички. Вогонь зменшуємо, і коли гриби вберуть залишки рідини, додаємо вершкове масло. Через 1 – 2 хвилини, коли масло повністю розтане, кидаємо нарізану цибулю й добре перемішуємо.

Обсмажуємо все разом приблизно 5 – 7 хвилин. Потім зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо сметану, сіль, перець або інші спеції на ваш смак.