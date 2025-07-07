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Рецепт товчанки

  • Час: 2 години 30 хвилин
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Інгредієнти:
– 4 – 5 картоплин;
– 2 столові ложки маку;
– 1 цибулина;
– пів склянки квасолі;
– 1 – 2 столові ложки масла;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– зелень для прикраси;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Квасолю замочуємо у воді на кілька годин або на ніч, після чого ставимо варитись на повільному вогні приблизно 2 – 3 години.

  2. Поки квасоля готується, очищуємо та дрібно шаткуємо цибулю. Заливаємо її холодною водою з оцтом.

  3. Мак промиваємо, заливаємо окропом і проварюємо близько 20 хвилин. Потім подрібнюємо його у блендері або перетираємо вручну у макітрі чи ступці.

  4. Картоплю очищуємо, варимо до м’якості, після чого додаємо до неї шматочок вершкового масла, теплу зварену квасолю, підготовлений мак і замариновану цибулю.

  5. Усе ретельно потовчемо товкачем до однорідної маси. За бажанням можна скористатися блендером.

  6. На завершення страву солимо, перчимо і подаємо, прикрасивши свіжою зеленню.

Смачного!

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