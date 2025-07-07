Рецепти, які прийшли до нас крізь століття, завжди тішать особливим колоритом. 24 Канал пропонує надихнутися смаком історії з рецептом порталу Cookpad.
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Рецепт товчанки
- Час: 2 години 30 хвилин
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Інгредієнти:
– 4 – 5 картоплин;
– 2 столові ложки маку;
– 1 цибулина;
– пів склянки квасолі;
– 1 – 2 столові ложки масла;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– зелень для прикраси;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Квасолю замочуємо у воді на кілька годин або на ніч, після чого ставимо варитись на повільному вогні приблизно 2 – 3 години.
Поки квасоля готується, очищуємо та дрібно шаткуємо цибулю. Заливаємо її холодною водою з оцтом.
Мак промиваємо, заливаємо окропом і проварюємо близько 20 хвилин. Потім подрібнюємо його у блендері або перетираємо вручну у макітрі чи ступці.
Картоплю очищуємо, варимо до м’якості, після чого додаємо до неї шматочок вершкового масла, теплу зварену квасолю, підготовлений мак і замариновану цибулю.
Усе ретельно потовчемо товкачем до однорідної маси. За бажанням можна скористатися блендером.
На завершення страву солимо, перчимо і подаємо, прикрасивши свіжою зеленню.
Смачного!
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