Рецепты, которые пришли к нам сквозь века, всегда радуют особым колоритом. 24 Канал предлагает вдохновиться вкусом истории с рецептом портала Cookpad.

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Рецепт толкушки

  • Время: 2 часа 30 минут
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Ингредиенты:
– 4 – 5 картофелин;
– 2 столовые ложки мака;
– 1 луковица;
– полстакана фасоли;
– 1 – 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса;
– зелень для украшения;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Фасоль замачиваем в воде на несколько часов или на ночь, после чего ставим вариться на медленном огне примерно 2 – 3 часа.

  2. Пока фасоль готовится, очищаем и мелко шинкуем лук. Заливаем его холодной водой с уксусом.

  3. Мак промываем, заливаем кипятком и провариваем около 20 минут. Затем измельчаем его в блендере или перетираем вручную в макитре или ступке.

  4. Картофель очищаем, варим до мягкости, после чего добавляем к нему кусочек сливочного масла, теплую сваренную фасоль, подготовленный мак и замаринованный лук.

  5. Все тщательно растолкуем толкушкой до однородной массы. По желанию можно воспользоваться блендером.

  6. В завершение блюдо солим, перчим и подаем, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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