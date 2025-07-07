Рецепты, которые пришли к нам сквозь века, всегда радуют особым колоритом. 24 Канал предлагает вдохновиться вкусом истории с рецептом портала Cookpad.
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Рецепт толкушки
- Время: 2 часа 30 минут
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Ингредиенты:
– 4 – 5 картофелин;
– 2 столовые ложки мака;
– 1 луковица;
– полстакана фасоли;
– 1 – 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса;
– зелень для украшения;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Фасоль замачиваем в воде на несколько часов или на ночь, после чего ставим вариться на медленном огне примерно 2 – 3 часа.
Пока фасоль готовится, очищаем и мелко шинкуем лук. Заливаем его холодной водой с уксусом.
Мак промываем, заливаем кипятком и провариваем около 20 минут. Затем измельчаем его в блендере или перетираем вручную в макитре или ступке.
Картофель очищаем, варим до мягкости, после чего добавляем к нему кусочек сливочного масла, теплую сваренную фасоль, подготовленный мак и замаринованный лук.
Все тщательно растолкуем толкушкой до однородной массы. По желанию можно воспользоваться блендером.
В завершение блюдо солим, перчим и подаем, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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