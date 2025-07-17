Пиріг з куркою і грибами, що скличе всіх на кухню ще з духовки: швидкий рецепт з готового тіста
- Листковий пиріг з куркою та грибами – це смачна страва, яка готується з хрусткого листкового тіста та соковитої начинки.
- Прості інгредієнти та всього 30 хвилин, й на вашому столі буде неперевершений пиріг.
Курка та гриби є ідеальними інгредієнтами для створення смачного та ситного пирога з листкового тіста. Ця страва готується швидко і гарантує смачну страву за короткий проміжок часу.
Прості інгредієнти та всього 30 хвилин – і він вже на столі. Рецептом ситного листкового пирога з курячим філе та грибами ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @vladislava232425.
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Як приготувати пиріг з куркою та грибами?
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста;
– 1 цибуля;
– 400 грамів філе;
– 200 грамів печериць;
– 50 мілілітрів вершків;
– сіль, перець – на смак;
– мікс спецій для курки;
– 50 – 100 грамів сиру;
– яйце для змащування;
– кунжут для присипки.
Пиріг готується швидко, і смакує особливо: дивіться відео
Приготування:
- Обсмажте цибулю з грибами. Посоліть та поперчіть.
- Філе курки обсмажте до золотистої скоринки, додайте спеції для курки, цибулю з грибами та вершки. Все добре перемішайте.
- На застелене пергаментом деко відправте половину тіста (попередньо трішки розкачайте його).
- Викладіть начинку, відступаючи від країв. Затріть сиром та накрийте другим пластом тіста. Щільно заліпіть краї та зробіть розрізи.
- Змастіть яйцем та посипте кунжутом. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Смачного!
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