Пиріг з куркою і грибами, що скличе всіх на кухню ще з духовки: швидкий рецепт з готового тіста

Курка та гриби є ідеальними інгредієнтами для створення смачного та ситного пирога з листкового тіста. Ця страва готується швидко і гарантує смачну страву за короткий проміжок часу.

Прості інгредієнти та всього 30 хвилин – і він вже на столі. Рецептом ситного листкового пирога з курячим філе та грибами ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @vladislava232425.

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Як приготувати пиріг з куркою та грибами?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 1 цибуля;

– 400 грамів філе;

– 200 грамів печериць;

– 50 мілілітрів вершків;

– сіль, перець – на смак;

– мікс спецій для курки;

– 50 – 100 грамів сиру;

– яйце для змащування;

– кунжут для присипки.

Пиріг готується швидко, і смакує особливо: дивіться відео

Приготування:

Обсмажте цибулю з грибами. Посоліть та поперчіть.

Філе курки обсмажте до золотистої скоринки, додайте спеції для курки, цибулю з грибами та вершки. Все добре перемішайте.

На застелене пергаментом деко відправте половину тіста (попередньо трішки розкачайте його).

Викладіть начинку, відступаючи від країв. Затріть сиром та накрийте другим пластом тіста. Щільно заліпіть краї та зробіть розрізи.

Змастіть яйцем та посипте кунжутом. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Смачного!

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