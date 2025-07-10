Прохолодний вітамінний мікс: освіжаючий салат, який врятує в спеку

Коли на вулиці смажить сонце – розраховувати на великий апетит не доводиться. Для такого випадку найкраще скористатися рецептом простого овочевого салату.

Прості сезонні овочі, кілька хвилин – і смачний салат, який зарядить енергією, вже на вашому столі. А найкраще приготувати його заздалегідь та поставити у холодильник – так він стане порятунком у спеку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт літнього салату

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 200 грамів редису;

– пучок кропиви;

– 2 огірки;

– сіль, перець та сметана до смаку.

Приготування:

Овочі та кропиву добре промиваємо під проточною водою, потім обсушуємо. Яйця відварюємо на круто, після чого одразу перекладаємо в холодну воду для охолодження. Редис нарізаємо тоненькими кружечками, огірок – подовженими смужками. Очищені яйця подрібнюємо кубиками. Кропиву дрібно шинкуємо. З'єднуємо всі підготовлені інгредієнти у глибокій мисці. Готуємо соус із сметани та улюблених спецій, за бажанням додаємо сіль чи перець. Додаємо заправку до овочевої суміші й усе ретельно перемішуємо.

Смачного!

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