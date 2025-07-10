Смачний перекус або сніданок без зайвих калорій – це те, за чим женуться абсолютно усі. Якщо ви не проти стати поціновувачем корейської кухні, то зробити це буде дуже просто. 24 Канал пропонує зберегти рецепт корейського бутерброда від порталу Papigutto.

Не пропустіть Сосиска в лаваші за 10 хвилин: рецепт, що виручить у потрібний момент

Рецепт корейського бутерброда

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– тостовий хліб;

– кімчі;

– варені яйця;

– насіння кунжуту.

Приготування:

На свіжий хліб викладаємо овочі кімчі. Будьте обачними, адже вони доволі гострі. Зверху викладаємо нарізане пластинами варене яйце. Посипаємо бутерброд насінням кунжуту.

Смачного!

Просто і геніально: як приготувати пікантні кабачки.