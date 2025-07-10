Вкусный перекус или завтрак без лишних калорий – это то, за чем гонятся абсолютно все. Если вы не против стать ценителем корейской кухни, то сделать это будет очень просто. 24 Канал предлагает сохранить рецепт корейского бутерброда от портала Papigutto.

Не пропустите Сосиска в лаваше за 10 минут: рецепт, что выручит в нужный момент

Рецепт корейского бутерброда

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– тостовый хлеб;

– кимчи;

– вареные яйца;

– семена кунжута.

Приготовление:

На свежий хлеб выкладываем овощи кимчи. Будьте осторожны, ведь они довольно острые. Сверху выкладываем нарезанное пластинами вареное яйцо. Посыпаем бутерброд семенами кунжута.

Приятного аппетита!

Просто и гениально: как приготовить кабачки.