Простые сезонные овощи, несколько минут – и вкусный салат, который зарядит энергией, уже на вашем столе. А лучше всего приготовить его заранее и поставить в холодильник – так он станет спасением в жару, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт летнего салата
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 200 граммов редиса;
– пучок крапивы;
– 2 огурца;
– соль, перец и сметана по вкусу.
Приготовление:
Овощи и крапиву хорошо промываем под проточной водой, затем обсушиваем.
Яйца отвариваем вкрутую, после чего сразу перекладываем в холодную воду для охлаждения.
Редис нарезаем тоненькими кружочками, огурец – удлиненными полосками.
Очищенные яйца измельчаем кубиками. Крапиву мелко шинкуем.
Соединяем все подготовленные ингредиенты в глубокой миске. Готовим соус из сметаны и любимых специй, по желанию добавляем соль или перец.
Добавляем заправку к овощной смеси и все тщательно перемешиваем.
Приятного аппетита!
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