Прості сезонні овочі, кілька хвилин – і смачний салат, який зарядить енергією, вже на вашому столі. А найкраще приготувати його заздалегідь та поставити у холодильник – так він стане порятунком у спеку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також Смачний та дієтичний: корейський бутерброд на сніданок або перекус

Рецепт літнього салату

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 200 грамів редису;
– пучок кропиви;
– 2 огірки;
– сіль, перець та сметана до смаку.

Приготування:

  1. Овочі та кропиву добре промиваємо під проточною водою, потім обсушуємо.

  2. Яйця відварюємо на круто, після чого одразу перекладаємо в холодну воду для охолодження.

  3. Редис нарізаємо тоненькими кружечками, огірок – подовженими смужками.

  4. Очищені яйця подрібнюємо кубиками. Кропиву дрібно шинкуємо.

  5. З'єднуємо всі підготовлені інгредієнти у глибокій мисці. Готуємо соус із сметани та улюблених спецій, за бажанням додаємо сіль чи перець.

  6. Додаємо заправку до овочевої суміші й усе ретельно перемішуємо.

Смачного!

Готуйте скільки можете: ароматне вино на зиму зі смородини.