Прості сезонні овочі, кілька хвилин – і смачний салат, який зарядить енергією, вже на вашому столі. А найкраще приготувати його заздалегідь та поставити у холодильник – так він стане порятунком у спеку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт літнього салату
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 200 грамів редису;
– пучок кропиви;
– 2 огірки;
– сіль, перець та сметана до смаку.
Приготування:
Овочі та кропиву добре промиваємо під проточною водою, потім обсушуємо.
Яйця відварюємо на круто, після чого одразу перекладаємо в холодну воду для охолодження.
Редис нарізаємо тоненькими кружечками, огірок – подовженими смужками.
Очищені яйця подрібнюємо кубиками. Кропиву дрібно шинкуємо.
З'єднуємо всі підготовлені інгредієнти у глибокій мисці. Готуємо соус із сметани та улюблених спецій, за бажанням додаємо сіль чи перець.
Додаємо заправку до овочевої суміші й усе ретельно перемішуємо.
Смачного!
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