Сири з усієї країни, борщ з рікотою і 6000 гостей: яким був цьогорічний Львівський ярмарок смаку

24 травня у Львові відбувся Львівський ярмарок смаку 2026 – гастроподія, яка вже четвертий рік поспіль об’єднує українських виробників, фермерів, експертів і гастроентузіастів з усієї країни. Цьогоріч він зібрав 53 виробників з 14 областей України.

Від сертифікованих органічних виробників і крафтових сироварів до локальних гастробрендів Львівщини, фермерських господарств, ветеранських та релокованих бізнесів. 24 Канал відвідав ярмарок і розповість, чим він запам'ятався та чому обов'язково варто запланувати собі відвідати наступний. Разом із нами цьогорічний Львівський ярмарок смаку відвідала рекордна кількість гостей – понад 6 тисяч.

Для представників гастросфери, HoReCa та ритейлу захід став простором гастровідкриттів і пошуку нових для себе партнерів. А от споживачі отримали можливість побачити, наскільки стрімко розвинулось та змінилось за останні роки українське крафтове й органічне виробництво.

Чим запам'ятався Львівський ярмарок смаку 2026?

За цей день гості ярмарку мали можливість дегустувати крафтові сири, різноманітні органічні продукти, м’ясні делікатеси, чаї, джеми, соуси, вина, локальні солодощі та інші продукти від українських виробників.

Гастрономічне свято / Фото 24 Канал

Крім того, на них очікували чотири гастрономічні майстер-класи, музична програма, дитяча зона, розіграші подарунків, а також можливість поспілкуватись з виробниками, які демонстрували свої продукти.

Звернімо увагу! Цьогоріч окрему увагу присвятили підтримці малого українського бізнесу, на роботу якого найбільше вплинула війна. Зокрема, мовиться про ветеранські підприємства, а також тих виробників, котрі продовжують працювати на прифронтових територіях або ж їм довелось релокувати свої виробництва.

Сам ярмарок працював на подвірʼї Львівського палацу мистецтв і з самісінького ранку представники різних виробництв старались на максимум, щоб на їхню продукцію звернули увагу та відкрили для себе щось нове.

На ярмарку пригощали фондю / Фото 24 Каналу

Власне, поспілкувавшись з кількома учасниками заходу нам вдалось дізнатись, що на ногах вони з 5 ранку, але це для них була радше приємна втома.

Як зазначила директорка департаменту ProCheese в Ardis Group Наталія Кагадій під час вступного слова, Львівський ярмарок смаку – можливість продемонструвати, наскільки сильно за останні роки розвинулась, зокрема, сирна культура в Україні.

Смачно та красиво / Фото 24 Канал

Сьогодні наші виробники виготовляють продукти, які можуть бути конкурентними не лише в Україні, а й за кордоном. І дуже важливо створювати для них простір, де вони можуть знайти свого споживача та бути почутими,

– наголосила вона.

Фелікс Бауманн, Посол Швейцарії в Україні підкреслив, що розвиток локального виробництва, створення торговельних можливостей, а також підтримка органічного та молочного секторів – важлива частина співпраці між Україною та Швейцарією. Він зазначив, що цей ярмарок – не лише про гастрономію, а й про стійкість, талант і підприємницький дух українських виробників з різних куточків нашої держави.

Попри всі виклики, представники органічного та молочного секторів продовжують розвивати свою справу, створювати якісну продукцію та відкривати нові можливості для місцевої економіки. Ми пишаємося тим, що Швейцарія вже четвертий рік поспіль підтримує цю ініціативу та сприяє розвитку малих і середніх підприємств в Україні,

– додав Бауманн.

Сам ярмарок став не лише місцем, де можна придбати крафтову українську продукцію. Він став можливістю познайомитись з тими, хто її створює, побачити щасливі очі й усмішки людей, котрі невпинно працюють, всупереч обставинам, щоб їхні земляки могли насолоджуватись найкращим і найсмачнішим.

На ринку можна було придбати різні продукти / Фото 24 Канал

Власне, від одного лише асортименту сирів голова йшла обертом. Ось вам і сировари зі Львова, ось – з Одещини. Ось традиційна бринза, ось – експерименти та спроби створити щось своє та обійти іменитих світових конкурентів. На ярмарку можна було відчути, наскільки крафтярі горять своїм ремеслом.

В якийсь момент ти відчуваєш себе не просто гостем заходу, а й важливою персоною, чий відгук має значення. Так, сировари з Одещини не відпускали від себе, поки не скуштуєш "ще цей і ще цей сир". І, без перебільшення, з кожним укусом відбувалась якась магія. Адже ти розумів, що це не ті сири, до яких ми звикли на полицях магазинів. Це абсолютно інші смаки, інші відчуття. Місцями аж надто сміливі, але водночас такі, що захоплювали з першого укусу.

До слова, за цим посиланням можна ознайомитись з усіма учасниками Львівського ярмарку смаку 2026!

Окремої уваги заслуговують майстер-класи, де відвідувачі мали можливість відкрити для себе щось нове та скуштувати те, про що вони навіть не думали. До прикладу, що ви уявляєте, коли чуєте слово "фондю"? Шоколадний фонтан, у який ми занурюємо полуницю, щоб поласувати нею?

Овочі ніби щойно з грядки / Фото 24 Канал

А якщо я скажу вам, що фондю може бути сирним, а замість полуниці – редиска. І так, це традиційна швейцарська страва, яку свого часу винайшли пастухи. Наостанок перейдімо до борщу. У мережі досі точаться дискусії: їсти його зі сметаною чи без. Але на ярмарку можна було скуштувати його, до прикладу, з рікотою. Так-так, ми звикли бачити її у піці чи пасті, але аж ніяк не доданком до борщу.

Спробуйте і ви наступного разу кинути саме ложечку рікоти у борщ і зрозумієте, що він заграє новими барвами. Цьогорічний Львівський ярмарок смаку став черговим підтвердженням того, що нині українська гастрономія тримається на людях. На тих, хто продовжує створювати, працювати та розвивати український продукт попри всі виклики, які трапляються на їхньому шляху.