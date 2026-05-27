От сертифицированных органических производителей и крафтовых сыроделов до локальных гастробрендов Львовщины, фермерских хозяйств, ветеранских и релокованих бизнесов. 24 Канал посетил ярмарку и расскажет, чем она запомнилась и почему обязательно стоит запланировать себе посетить следующую. Вместе с нами нынешнюю Львовскую ярмарку вкуса посетило рекордное количество гостей – более 6 тысяч.

Для представителей гастросферы, HoReCa и ритейла мероприятие стало пространством гастрооткрытий и поиска новых для себя партнеров. А вот потребители получили возможность увидеть, насколько стремительно развилось и изменилось за последние годы украинское крафтовое и органическое производство.

Чем запомнилась Львовская ярмарка вкуса 2026?

За этот день гости ярмарки имели возможность дегустировать крафтовые сыры, разнообразные органические продукты, мясные деликатесы, чаи, джемы, соусы, вина, локальные сладости и другие продукты от украинских производителей.

Гастрономический праздник / Фото 24 Канал

Кроме того, их ожидали четыре гастрономических мастер-класса, музыкальная программа, детская зона, розыгрыши подарков, а также возможность пообщаться с производителями, которые демонстрировали свои продукты.

Обратим вниманиев этом году отдельное внимание посвятили поддержке малого украинского бизнеса, на работу которого больше всего повлияла война. В частности, говорится о ветеранских предприятиях, а также тех производителей, которые продолжают работать на прифронтовых территориях или же им пришлось релоцировать свои производства.

Сама ярмарка работала во дворе Львовского дворца искусств и с самого утра представители различных производств старались на максимум, чтобы на их продукцию обратили внимание и открыли для себя что-то новое.

На ярмарке угощали фондю / Фото 24 Канала

Собственно, пообщавшись с несколькими участниками мероприятия нам удалось узнать, что на ногах они с 5 утра, но это для них была скорее приятная усталость.

Как отметила директор департамента ProCheese в Ardis Group Наталья Кагадий во время вступительного слова, Львовская ярмарка вкуса – возможность продемонстрировать, насколько сильно за последние годы развилась, в частности, сырная культура в Украине.

Вкусно и красиво / Фото 24 Канал

Сегодня наши производители изготавливают продукты, которые могут быть конкурентными не только в Украине, но и за рубежом. И очень важно создавать для них пространство, где они могут найти своего потребителя и быть услышанными,

– подчеркнула она.

Феликс Бауманн, Посол Швейцарии в Украине подчеркнул, что развитие локального производства, создание торговых возможностей, а также поддержка органического и молочного секторов – важная часть сотрудничества между Украиной и Швейцарией. Он отметил, что эта ярмарка – не только о гастрономии, но и об устойчивости, талант и предпринимательский дух украинских производителей из разных уголков нашего государства.

Несмотря на все вызовы, представители органического и молочного секторов продолжают развивать свое дело, создавать качественную продукцию и открывать новые возможности для местной экономики. Мы гордимся тем, что Швейцария уже четвертый год подряд поддерживает эту инициативу и способствует развитию малых и средних предприятий в Украине,

– добавил Бауманн.

Сама ярмарка стала не только местом, где можно приобрести крафтовую украинскую продукцию. Она стала возможностью познакомиться с теми, кто ее создает, увидеть счастливые глаза и улыбки людей, которые неустанно работают, вопреки обстоятельствам, чтобы их земляки могли наслаждаться лучшим и самым вкусным.

На рынке можно было приобрести различные продукты / Фото 24 Канал

Собственно, от одного только ассортимента сыров голова шла кругом. Вот вам и сыроделы из Львова, вот – из Одесской области. Вот традиционная брынза, вот – эксперименты и попытки создать что-то свое и обойти именитых мировых конкурентов. На ярмарке можно было почувствовать, насколько крафтяри горят своим ремеслом.

В какой-то момент ты чувствуешь себя не просто гостем мероприятия, но и важной персоной, чей отзыв имеет значение. Так, сыроделы из Одесской области не отпускали от себя, пока не попробуешь "еще этот и еще этот сыр". И, без преувеличения, с каждым укусом происходила какая-то магия. Ведь ты понимал, что это не те сыры, к которым мы привыкли на полках магазинов. Это совершенно другие вкусы, другие ощущения. Местами слишком смелые, но одновременно такие, что захватывали с первого укуса.

Отдельного внимания заслуживают мастер-классы, где посетители имели возможность открыть для себя что-то новое и попробовать то, о чем они даже не думали. К примеру, что вы представляете, когда слышите слово "фондю"? Шоколадный фонтан, в который мы погружаем клубнику, чтобы полакомиться ею?

Овощи будто только что с грядки / Фото 24 Канал

А если я скажу вам, что фондю может быть сырным, а вместо клубники – редиска. И так, это традиционное швейцарское блюдо, которое в свое время изобрели пастухи. Напоследок перейдем к борщу. В сети до сих пор идут дискуссии: есть его со сметаной или без. Но на ярмарке можно было попробовать его, к примеру, с рикоттой. Да-да, мы привыкли видеть ее в пицце или пасте, но отнюдь не дополнением к борщу.

Попробуйте и вы в следующий раз бросить именно ложечку рикотты в борщ и поймете, что он заиграет новыми красками. Нынешняя Львовская ярмарка вкуса стала очередным подтверждением того, что сейчас украинская гастрономия держится на людях. На тех, кто продолжает создавать, работать и развивать украинский продукт несмотря на все вызовы, которые встречаются на их пути.