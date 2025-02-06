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6 лютого, 15:50
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Макарони з сиром за 10 хвилин: від них неможливо відірватися

Богданна Рибак

Макарони з сиром, або мак енд чіз, – улюблена страва в американській кулінарії. Вона може слугувати як основною, так і гарніром, задовольняючи найрізноманітніші смаки. Одного разу цілком достатньо, щоб закохатися в суперсирні макарони назавжди.

Не може не радувати й те, що мак енд чіз готуються дуже швидко – раз-два і готово. Рецептом неймовірно смачних макаронів з сиром ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм Смачні домашні рецепти.

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Макарони з сиром – рецепт

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів макаронів;
– 30 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка борошна;
– 250 – 300 мілілітрів молока;
– 200 грамів твердого сиру (можна різного);
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки паприки;
– 1/2 чайної ложки сухого часнику.

Як приготувати мак енд чіз: дивіться відео

Приготування:

  1. Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності.
     
  2. Паралельно приготуйте соус: на помірному вогні розтопіть масло, додайте борошно, перемішайте. Поступово влийте молоко і доведіть соус до загустіння.
     
  3. Натріть сир на грубій тертці.
     
  4. Посоліть, додайте мелену паприку, сушений часник, натертий сир і проваріть разом ще 2 хвилини.
     
  5. Процідіть макарони, додайте до соусу та проваріть разом ще хвилинку.
     
  6. Подавайте страву одразу до столу. Вона має бути гарячою.

Смачного!

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