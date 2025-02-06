6 лютого, 15:50
Макарони з сиром за 10 хвилин: від них неможливо відірватися
Макарони з сиром, або мак енд чіз, – улюблена страва в американській кулінарії. Вона може слугувати як основною, так і гарніром, задовольняючи найрізноманітніші смаки. Одного разу цілком достатньо, щоб закохатися в суперсирні макарони назавжди.
Не може не радувати й те, що мак енд чіз готуються дуже швидко – раз-два і готово. Рецептом неймовірно смачних макаронів з сиром ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм Смачні домашні рецепти.
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Макарони з сиром – рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
– 200 грамів макаронів;
– 30 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка борошна;
– 250 – 300 мілілітрів молока;
– 200 грамів твердого сиру (можна різного);
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки паприки;
– 1/2 чайної ложки сухого часнику.
Як приготувати мак енд чіз: дивіться відео
Приготування:
- Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності.
- Паралельно приготуйте соус: на помірному вогні розтопіть масло, додайте борошно, перемішайте. Поступово влийте молоко і доведіть соус до загустіння.
- Натріть сир на грубій тертці.
- Посоліть, додайте мелену паприку, сушений часник, натертий сир і проваріть разом ще 2 хвилини.
- Процідіть макарони, додайте до соусу та проваріть разом ще хвилинку.
- Подавайте страву одразу до столу. Вона має бути гарячою.
Смачного!
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