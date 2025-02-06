Макарони з сиром за 10 хвилин: від них неможливо відірватися

Макарони з сиром, або мак енд чіз, – улюблена страва в американській кулінарії. Вона може слугувати як основною, так і гарніром, задовольняючи найрізноманітніші смаки. Одного разу цілком достатньо, щоб закохатися в суперсирні макарони назавжди.

Не може не радувати й те, що мак енд чіз готуються дуже швидко – раз-два і готово. Рецептом неймовірно смачних макаронів з сиром ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм Смачні домашні рецепти.

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Макарони з сиром – рецепт

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

– 200 грамів макаронів;– 30 грамів вершкового масла;– 1 столова ложка борошна;– 250 – 300 мілілітрів молока;– 200 грамів твердого сиру (можна різного);– 1/3 чайної ложки солі;– 1/2 чайної ложки паприки;– 1/2 чайної ложки сухого часнику.

Як приготувати мак енд чіз: дивіться відео

Приготування:

Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності.

Паралельно приготуйте соус: на помірному вогні розтопіть масло, додайте борошно, перемішайте. Поступово влийте молоко і доведіть соус до загустіння.

Натріть сир на грубій тертці.

Посоліть, додайте мелену паприку, сушений часник, натертий сир і проваріть разом ще 2 хвилини.

Процідіть макарони, додайте до соусу та проваріть разом ще хвилинку.

Подавайте страву одразу до столу. Вона має бути гарячою.

Смачного!

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