Макарони та рис більше не злипнуться ніколи: 2 дієві способи

Зважаючи на високий вміст крохмалю в рисових крупах і макаронах, кулінари можуть зіткнутися з поширеною проблемою злипання цих страв під час приготування. Але це не означає, що треба перестати готувати ці 2 крупи.

Існує щонайменше два перевірені способи, щоб і рис, і макарони не перетворилися на глевку масу. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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Кулінари радять 2 способи, щоб макарони та рис не злипалися

Перший спосіб відомий багатьом господиням. Він, дійсно, працює, особливо, якщо подавати гарячою страву.

Рекомендують додавати 1 чайну ложку оливкової або соняшникової олії без запаху у воду під час приготування. Вважається, що цей простий крок покращує зовнішній вигляд і аромат гарніру.

Другий спосіб – вода з лимонним соком. Експерти рекомендують промивати зварений рис або макарони холодною водою з додаванням свіжого лимонного соку.



Що робити, щоб рис не злипався / Фото Unsplash

Цей простий прийом вносить ледь помітну кислинку, покращуючи смакові якості страв, особливо тих, що містять рибу або сир.

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