Соковиті ягоди та ніжний крем: готуємо малинове тирамісу від Ярославського
- Малинове тирамісу – це варіація класичного італійського десерту, яка приємно здивує.
- Це один із небагатьох десертів, для приготування якого не потрібно вмикати духовку, а порція освіжає в спекотні дні.
Кулінарні ентузіасти відкривають для себе безмежні можливості переосмислення класичного десерту тирамісу. Влітку популярний варіант – додавання сезонних ягід, наприклад, малини.
Таке тирамісу, як і класичне, готується шляхом поєднання кількох шарів: вершкового крему на основі маскарпоне, просоченого печива савоярді, а також малини. Рецептом малинового тирамісу ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського.
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Малинове тирамісу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 330 грамів сиру маскарпоне;
– 6 грамів кави меленої;
– 4 яйця курячі;
– 85 грамів цукру;
– 140 мілілітрів кави американо;
– 30 мілілітрів коньяку;
– 26 штук печива савоярді;
– 20 грамів какао-порошок;
– 200 грамів малини.
Як приготувати малинове тирамісу: дивіться відео
Приготування:
- Маскарпоне заздалегідь дістаньте з холодильника. Додайте мелену каву і розімніть суміш лопаткою.
- Відділіть білки від жовтків. Збийте міксером холодні білки із сіллю у легку піну. Поступово додайте 75 грамів цукру і збийте до стійкої піни. Жовтки збийте з 10 грамами цукру до пишної піни.
- У суміш маскарпоне у три заходи додайте збиті білки, обережно збиваючи вінчиком. До американо додайте коньяк і перемішайте.
- Тепер зберіть – трохи крему покладіть на дно форми, печиво савоярді просочіть у каві з коньяком і покладіть на крем. Зверху викладіть ще частину крему. Покладіть шар свіжої малини або будь-яку сезонну ягоду.
- Повторіть шари – савоярді, крем, посипте какао і зверху викладіть малину. Дайте йому трохи часу, щоб просочитися в холодильнику і подавайте.
Смачного!
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