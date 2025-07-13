Соковиті ягоди та ніжний крем: готуємо малинове тирамісу від Ярославського

Кулінарні ентузіасти відкривають для себе безмежні можливості переосмислення класичного десерту тирамісу. Влітку популярний варіант – додавання сезонних ягід, наприклад, малини.

Таке тирамісу, як і класичне, готується шляхом поєднання кількох шарів: вершкового крему на основі маскарпоне, просоченого печива савоярді, а також малини. Рецептом малинового тирамісу ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського.

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Малинове тирамісу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 330 грамів сиру маскарпоне;

– 6 грамів кави меленої;

– 4 яйця курячі;

– 85 грамів цукру;

– 140 мілілітрів кави американо;

– 30 мілілітрів коньяку;

– 26 штук печива савоярді;

– 20 грамів какао-порошок;

– 200 грамів малини.

Як приготувати малинове тирамісу: дивіться відео

Приготування:

Маскарпоне заздалегідь дістаньте з холодильника. Додайте мелену каву і розімніть суміш лопаткою.

Відділіть білки від жовтків. Збийте міксером холодні білки із сіллю у легку піну. Поступово додайте 75 грамів цукру і збийте до стійкої піни. Жовтки збийте з 10 грамами цукру до пишної піни.

У суміш маскарпоне у три заходи додайте збиті білки, обережно збиваючи вінчиком. До американо додайте коньяк і перемішайте.

Тепер зберіть – трохи крему покладіть на дно форми, печиво савоярді просочіть у каві з коньяком і покладіть на крем. Зверху викладіть ще частину крему. Покладіть шар свіжої малини або будь-яку сезонну ягоду.

Повторіть шари – савоярді, крем, посипте какао і зверху викладіть малину. Дайте йому трохи часу, щоб просочитися в холодильнику і подавайте.

Смачного!

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