Смак, який важко забути: готуємо ніжний малиново-вершковий тарт без випічки

Завтра субота, чому б не порадувати себе солоденьким після робочого тижня? І тарт зі свіжими сезонними ягодами та вершковим кремом – ідеальний десерт вихідного дня.

Ще й готується легко та швидко, бо не потребує випікання. Рецептом малиново-вершкового тарту ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини. Читайте також Діти будуть в захваті: готуємо трендові спагеті-панкейки з TikTok Як приготувати малиново-вершковий тарт? Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 60 грамів протеїнового печива;

– 30 грамів води;

– 140 грамів грецького йогурту;

– 30 грамів вершкового сиру;

– підсолоджувач;

– 5 грамів фісташок;

– 70 грамів малини. Приготування: Печиво подрібніть на крихти. Додайте воду та перемішайте. Вологими руками розподіліть печиво в формі приблизно 12 сантиметрів. Зробіть бортики висотою 1 сантиметр.

Змішайте йогурт та вершковий сир, підсолоджувач та подрібнені фісташки.

Підготовлений крем викладіть на корж, а зверху прикрасьте малиною. Поставте в холодильник на кілька годин. Тоді дістаньте тарт з форми та куштуйте. Смачного! Теж приготуйте: смачний і ніжний зефір з 2 інгредієнтів.