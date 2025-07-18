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18 липня, 12:31
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Смак, який важко забути: готуємо ніжний малиново-вершковий тарт без випічки

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Малиново-вершковий тарт – це десерт, що поєднує в собі розсипчасту основу з ніжною начинкою з малини та вершкового крему.
  • Його можна приготувати без випікання всього за 20 хвилин. Доведеться лиш почекати поки тарт застигне в холодильнику.

Завтра субота, чому б не порадувати себе солоденьким після робочого тижня? І тарт зі свіжими сезонними ягодами та вершковим кремом – ідеальний десерт вихідного дня.

Ще й готується легко та швидко, бо не потребує випікання. Рецептом малиново-вершкового тарту ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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    Як приготувати малиново-вершковий тарт?

    • Час: 20 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 60 грамів протеїнового печива;
    – 30 грамів води;
    – 140 грамів грецького йогурту;
    – 30 грамів вершкового сиру;
    – підсолоджувач;
    – 5 грамів фісташок;
    – 70 грамів малини.

    Приготування:

    1. Печиво подрібніть на крихти. Додайте воду та перемішайте. Вологими руками розподіліть печиво в формі приблизно 12 сантиметрів. Зробіть бортики висотою 1 сантиметр.
       
    2. Змішайте йогурт та вершковий сир, підсолоджувач та подрібнені фісташки.
       
    3. Підготовлений крем викладіть на корж, а зверху прикрасьте малиною. Поставте в холодильник на кілька годин. Тоді дістаньте тарт з форми та куштуйте.

    Смачного!

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