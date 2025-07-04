4 липня, 15:53
Малосольні огірочки, які можна їсти вже за кілька годин: найшвидший рецепт з усіх
Основні тези
- Сухий посол – це спосіб приготування солоних огірків, при якому не використовується розсіл.
- Він вимагає мінімум часу і зусиль, до того ж приготовані за цим рецептом малосольні огірки виходять дуже смачними.
Малосольні огірки – проста, але смачна закуска. Її можна приготувати різними способами, в тому числі посолити огірки та зберігати їх у пакетах або у банках.
Незалежно від способу приготування, результат виходить незмінно ароматним. 24 Канал з посиланням на фудблогерку @recepti_dariko ділиться рецептом дуже смачних маринованих огірків у пакеті, з сіллю і спеціями. Їх можна їсти вже за декілька годин.
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Малосольні огірки сухого соління
- Час: 20 хвилин (мінімум 3 години на соління)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 1 столова ложка солі;
– 1 пучок кропу;
– 1 пучок петрушки;
– 1 головка часнику.
Приготування:
- Огірки вимийте, відріжте попки, розріжте навпіл. Часник очистьте, крупно порубайте. Зелень дрібно наріжте.
- Змішайте всі інгредієнти з сіллю в пакеті, зав'яжіть його і добре струсіть кілька разів. Поставте в холодильник.
- Через 3 години отримаєте соковиті, хрусткі та яскраво зелені огірочки.
Смачного!
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