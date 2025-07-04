Малосольні огірочки, які можна їсти вже за кілька годин: найшвидший рецепт з усіх

Малосольні огірки – проста, але смачна закуска. Її можна приготувати різними способами, в тому числі посолити огірки та зберігати їх у пакетах або у банках.

Незалежно від способу приготування, результат виходить незмінно ароматним. 24 Канал з посиланням на фудблогерку @recepti_dariko ділиться рецептом дуже смачних маринованих огірків у пакеті, з сіллю і спеціями. Їх можна їсти вже за декілька годин. Читайте також Консервовані помідори чері, що стануть знахідкою взимку: рецепт найкращої закуски Малосольні огірки сухого соління Час: 20 хвилин (мінімум 3 години на соління)

20 хвилин (мінімум 3 години на соління) Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 1 столова ложка солі;

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок петрушки;

– 1 головка часнику. Приготування: Огірки вимийте, відріжте попки, розріжте навпіл. Часник очистьте, крупно порубайте. Зелень дрібно наріжте. Змішайте всі інгредієнти з сіллю в пакеті, зав'яжіть його і добре струсіть кілька разів. Поставте в холодильник.

Через 3 години отримаєте соковиті, хрусткі та яскраво зелені огірочки. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді зробіть і ці малосольні помідори, які можна їсти вже за 3 дні.