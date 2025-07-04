Незалежно від способу приготування, результат виходить незмінно ароматним. 24 Канал з посиланням на фудблогерку @recepti_dariko ділиться рецептом дуже смачних маринованих огірків у пакеті, з сіллю і спеціями. Їх можна їсти вже за декілька годин.

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Малосольні огірки сухого соління

Час: 20 хвилин (мінімум 3 години на соління)

20 хвилин (мінімум 3 години на соління) Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 1 столова ложка солі;

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок петрушки;

– 1 головка часнику.

Приготування:

Огірки вимийте, відріжте попки, розріжте навпіл. Часник очистьте, крупно порубайте. Зелень дрібно наріжте.

Змішайте всі інгредієнти з сіллю в пакеті, зав'яжіть його і добре струсіть кілька разів. Поставте в холодильник.

Через 3 години отримаєте соковиті, хрусткі та яскраво зелені огірочки.

Смачного!

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