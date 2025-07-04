Независимо от способа приготовления, результат получается неизменно ароматным. 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @recepti_dariko делится рецептом очень вкусных маринованных огурцов в пакете, с солью и специями. Их можно есть уже через несколько часов.

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Малосольные огурцы сухого соления

Время: 20 минут (минимум 3 часа на соление)

20 минут (минимум 3 часа на соление) Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 пучок укропа;

– 1 пучок петрушки;

– 1 головка чеснока.

Приготовление:

Огурцы вымойте, отрежьте попки, разрежьте пополам. Чеснок очистите, крупно порубите. Зелень мелко нарежьте.

Смешайте все ингредиенты с солью в пакете, завяжите его и хорошо встряхните несколько раз. Поставьте в холодильник.

Через 3 часа получите сочные, хрустящие и ярко зеленые огурчики.

Приятного аппетита!

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