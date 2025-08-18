Господині тепер можуть приготувати смачні мариновані огірки всього за одну годину. Ця хрустка, соковита та ароматна закуска не потребує особливих інгредієнтів – все необхідне вже є на вашій кухні.

Такі огірочки стануть чудовим доповненням до будь-якого столу. Рецептом малосольних огірків в пакеті ділиться 24 Канал з посиланням на Kontrakty.ua. Як зробити малосольні огірки в пакеті? Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки яблучного оцту;

– 3 столові ложки олії;

– пучок кропу. Приготування: Огірки помийте, зріжте в кожного кінчики, розріжте вздовж навпіл, а потім кожну половинку ще раз. Складіть в пакет.

Подрібніть часник і кріп, додайте їх у пакет до огірків, туди ж всипте сіль, цукор, влийте оцет і олію.

Закрийте пакет і добряче струсіть. Покладіть його у холодильник на 1 годину, а тоді насолоджуйтеся. Смачного! Якщо цих, здається, замало, тоді приготуйте і таку швидку закуску з огірків – щось схоже до знаменитої битої редиски.