18 серпня, 12:29
Потрібен лише пакет та 1 година: робимо малосольні огірочки в пакеті

Марта Касіянчук
Основні тези
  • З наближенням зими багато господинь консервують огірки на холодні місяці. Для тих, хто прагне насолодитися солоними овочами негайно, малосольні огірки – швидке та смачне рішення.
  • Малосольні огірки не тільки мають чудовий смак, але й швидко готуються. Їх можна зробити протягом години.

Господині тепер можуть приготувати смачні мариновані огірки всього за одну годину. Ця хрустка, соковита та ароматна закуска не потребує особливих інгредієнтів – все необхідне вже є на вашій кухні.

Такі огірочки стануть чудовим доповненням до будь-якого столу. Рецептом малосольних огірків в пакеті ділиться 24 Канал з посиланням на Kontrakty.ua.

Як зробити малосольні огірки в пакеті? 

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 1 кілограм огірків;  
– 4 – 5 зубчиків часнику; 
– 1 чайна ложка солі; 
– 1 столова ложка цукру; 
– 2 столові ложки яблучного оцту; 
– 3 столові ложки олії; 
– пучок кропу. 

Приготування:

  1. Огірки помийте, зріжте в кожного кінчики, розріжте вздовж навпіл, а потім кожну половинку ще раз. Складіть в пакет. 
     
  2. Подрібніть часник і кріп, додайте їх у пакет до огірків, туди ж всипте сіль, цукор, влийте оцет і олію. 
     
  3. Закрийте пакет і добряче струсіть. Покладіть його у холодильник на 1 годину, а тоді насолоджуйтеся. 

Смачного!

Якщо цих, здається, замало, тоді приготуйте і таку швидку закуску з огірків – щось схоже до знаменитої битої редиски.