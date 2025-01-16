Мандариновий торт без випікання: ідеальний зимовий десерт за 20 хвилин

Зима у багатьох асоціюється з мандаринами. Піднесений аромат цих цитрусових викликає приємні спогади, часто пов'язані з дитинством. А приготування мандаринового торта підійме затишну атмосферу ще більше.

Якщо вам лінь робити торт, бо його треба випікати та мучитися з коржами та начинкою, то є гарна новина – цей смаколик пекти не потрібно. Як приготувати мандариновий торт без випікання розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.

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Мандариновий торт без випікання

Час: 20 хвилин (4 – 5 годин на застигання)

20 хвилин (4 – 5 годин на застигання) Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 6 мандарин;

– 300 грамів печива "До чаю";

– 100 грамів вершкового масла;

– 400 грамів вершкового сиру або сметани;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів желатину;

– 50 мілілітрів води.

Приготування:

Для основи подрібніть печиво в крихту й змішайте з розтопленим маслом.

Отриману масу рівномірно розподіліть по дну форми й поставте в холодильник.

Желатин замочіть у воді, дайте йому набрякнути, а потім підігрійте, не доводячи до кипіння.

Змішайте вершковий сир із цукровою пудрою, додайте розтоплений желатин і частину нарізаних мандаринів.

Вилийте суміш на основу з печива, зверху викладіть кільця мандаринів і поставте торт у холодильник на 4 – 5 годин.

Смачного!

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