Оселедець "а-ля лосось" за 5 хвилин: закуска, яка всіх закохує

Якщо трішки постаратися, то оселедець може смакувати як лосось. І головне – без зайвих витрат та труднощів!

При маринуванні оселедця головне знайти правильний баланс солі та кислинки. Рецепт від Kwestia smaku пропонує саме такий результат, який ви отримаєте без зайвих зусиль та витрат.

Як смачно замаринувати оселедець?

Час: 10 хвилин + маринування

10 хвилин + маринування Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 оселедці;

– 500 мілілітрів води;

– 2 столові ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 5 столових ложок яблучного оцту;

– 3 столові ложки олії;

– 2 лаврові листки;

– 40 – 50 горошин чорного перцю;

– 2 середні цибулини.

Цю закуску обожнюють усі / Скриншот з відео "Смаколики Юлі"

Приготування:

Оселедець спочатку розморожуємо, очищаємо, добре промиваємо й обсушуємо. Нарізаємо рибу порційними шматочками та відкладаємо. Для маринаду в каструлі поєднуємо воду, сіль, цукор, оцет, олію, лавровий лист, перець і частину цибулі, нарізаної півкільцями. Доводимо суміш до кипіння й проварюємо кілька хвилин, після чого повністю охолоджуємо. Цибулю з маринаду виймаємо. У підготовлену ємність викладаємо шар свіжої цибулі, зверху щільно розміщуємо оселедець. Чергуємо шари до завершення інгредієнтів. Заливаємо охолодженим маринадом так, щоб риба була повністю покрита, закриваємо кришкою й ставимо в холодильник мінімум на добу.

Як вибрати якісного оселедця?

Якщо купуєте тушку, то зверніть у вагу на очі. Якщо вони ясні та випуклі – можете сміливо купувати рибу, підказує Smakosze.

Колір тушки повинен бути сріблястим, без "іржі". Шкіра має бути пружною, а ще на ній не повинно бути тріщин або вмʼятин.

