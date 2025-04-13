Запорука соковитого та ніжного м'яса: готуємо найкращий маринад для шашлику

У сфері приготування барбекю традиційні методи маринування шашлику зазвичай включають такі інгредієнти, як оцет, майонез, цибуля, мінеральна вода або часник. Однак є більш ефективна техніка маринування м'яса, яка обіцяє любителям шашлику покращений смак і ніжність.

Маринад дуже простий, але м'ясо вийде незрівнянним. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife. Читайте також Родзинка святкового столу: готуємо соковитий м'ясний рулет на Великдень Найсмачніший маринад для шашлику Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти на 1 кілограм свинини:

– 500 мілілітрів томатного соку;

– 2 зубки часнику;

– 1 цибуля;

– солодка паприка – до смаку;

– сіль, чорний перець (свіжомелений) – до смаку. Приготування: Перед початком маринування підготуйте м'ясо. Помийте та розріжте на шматочки 4 на 4 сантиметрів.

М'ясо складіть у пластиковий або скляний посуд та залийте маринадом. На 1 кілограм свинячої вирізки потрібно близько 500 мілілітрів маринаду.

Час маринування залежить від рівня жорсткості м'яса. Якщо поміщаєте його в холодильник, то знадобиться 8 – 10 годин, якщо ж при кімнатній температурі – 2 – 3. Спробуйте приготувати цей маринад – не розчаруєтеся! Теж смачно: сальтисон від Ярославського.