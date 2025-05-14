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14 травня, 10:45
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Пікантна закуска або додаток до салатів: як смачно замаринувати редиску

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Маринована редиска точно повинна бути у вашому холодильнику. Це справа кількох хвилин, яка відкриває багато цікавих опцій.

Редиска – прекрасний пікантний додаток до безлічі страв, а якщо її замаринувати, то ефект буде ще кращим. Як зробити це легко, швидко та без турбот – розповідає 24 Канал.

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Рецепт маринованої редиски 

  • Час: 30 хвилин 
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 3 пучки редису;
– 1,5 склянки води;
– 1/3 склянки оцту;
– пів столової ложки олії;
– кілька зерен запашного перцю;
– кілька зерен коріандру;
– 2,5 столові ложки цукру. 

Приготування

  1. Редис добре промийте, обріжте хвостики та видаліть бадилля.
  2. Кожну редиску акуратно наколіть зубочисткою або виделкою, щоб вона краще увібрала маринад.
  3. У каструлі доведіть до кипіння воду з додаванням оцту та олії. Після цього додайте сіль, цукор, а потім спеції за смаком.
  4. Помістіть редис у киплячий маринад і варіть близько 5 хвилин. Потім зменшіть вогонь до мінімуму та залиште ще на кілька хвилин.
  5. Після термообробки розкладіть редис по стерильних банках, залишаючи приблизно 1 сантиметр до краю, та залийте гарячим маринадом.
  6. Щільно закрийте кришками одразу після наповнення й дайте настоятись щонайменше добу. 

Смачного!

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