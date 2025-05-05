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5 травня, 12:29
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Той самий рецепт, який просять всі гості: найсмачніша маринована цибулька до шашлику

Марта Касіянчук

Соковита маринована цибуля швидко набуває популярності як ароматне доповнення до домашнього барбекю. Зазвичай її смажать, але спробуйте подавати її свіжою і смак буде зовсім іншим.

Підбіркою з 3 простих рецептів маринованої цибулі до шашлику ділиться 24 Канал з посиланням на українського шеф-кухаря Вадима Бжезинського

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Маринована цибуля до шашлику: 3 рецепти

Щодо інгредієнтів: на 2 великих цибулини все по 1 чайній ложці, а оцту – 1 столова ложка.

З прованськими травами

  1. ​​​​​​Цибулю наріжте кільцями. Викладіть в банку та додайте кріп.
     
  2. Засипте цукор та прованські трави. Додайте сіль, перець та оцет.
     
  3. Закрийте банку і добре перемішайте. Викладіть на тарілку.

З петрушкою

  1. Фіолетову цибулю наріжте кільцями та викладіть в банку.
     
  2. Додайте цукор, оцет та посипте сіллю. Додайте подрібнену петрушку.
     
  3. Все добре перемішайте і викладіть на тарілку.

З кінзою

  1. Наріжте кільцями цибулю. Додайте подрібнену кінзу.
     
  2. Налийте оцет та додайте цукор і сіль.
     
  3. Закрийте банку і добре перемішайте. Викладайте.

Готово!

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