5 травня, 12:29
Той самий рецепт, який просять всі гості: найсмачніша маринована цибулька до шашлику
Соковита маринована цибуля швидко набуває популярності як ароматне доповнення до домашнього барбекю. Зазвичай її смажать, але спробуйте подавати її свіжою і смак буде зовсім іншим.
Підбіркою з 3 простих рецептів маринованої цибулі до шашлику ділиться 24 Канал з посиланням на українського шеф-кухаря Вадима Бжезинського.
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Маринована цибуля до шашлику: 3 рецепти
Щодо інгредієнтів: на 2 великих цибулини все по 1 чайній ложці, а оцту – 1 столова ложка.
З прованськими травами
- Цибулю наріжте кільцями. Викладіть в банку та додайте кріп.
- Засипте цукор та прованські трави. Додайте сіль, перець та оцет.
- Закрийте банку і добре перемішайте. Викладіть на тарілку.
З петрушкою
- Фіолетову цибулю наріжте кільцями та викладіть в банку.
- Додайте цукор, оцет та посипте сіллю. Додайте подрібнену петрушку.
- Все добре перемішайте і викладіть на тарілку.
З кінзою
- Наріжте кільцями цибулю. Додайте подрібнену кінзу.
- Налийте оцет та додайте цукор і сіль.
- Закрийте банку і добре перемішайте. Викладайте.
Готово!
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