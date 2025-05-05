Той самий рецепт, який просять всі гості: найсмачніша маринована цибулька до шашлику

Соковита маринована цибуля швидко набуває популярності як ароматне доповнення до домашнього барбекю. Зазвичай її смажать, але спробуйте подавати її свіжою і смак буде зовсім іншим.

Підбіркою з 3 простих рецептів маринованої цибулі до шашлику ділиться 24 Канал з посиланням на українського шеф-кухаря Вадима Бжезинського. Читайте також Просто, швидко і дешево: новий салат з буряка за 5 хвилин Маринована цибуля до шашлику: 3 рецепти Щодо інгредієнтів: на 2 великих цибулини все по 1 чайній ложці, а оцту – 1 столова ложка. З прованськими травами ​​​​​​Цибулю наріжте кільцями. Викладіть в банку та додайте кріп.

Засипте цукор та прованські трави. Додайте сіль, перець та оцет.

Закрийте банку і добре перемішайте. Викладіть на тарілку. З петрушкою Фіолетову цибулю наріжте кільцями та викладіть в банку.

Додайте цукор, оцет та посипте сіллю. Додайте подрібнену петрушку.

Все добре перемішайте і викладіть на тарілку. З кінзою Наріжте кільцями цибулю. Додайте подрібнену кінзу.

Налийте оцет та додайте цукор і сіль.

Закрийте банку і добре перемішайте. Викладайте. Готово! Цікаво: домашній майонез за 60 секунд.