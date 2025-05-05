Подборкой из 3 простых рецептов маринованного лука к шашлыку делится 24 Канал со ссылкой на украинского шеф-повара Вадима Бжезинского.
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Маринованный лук к шашлыку: 3 рецепта
Относительно ингредиентов: на 2 больших луковицы все по 1 чайной ложке, а уксуса – 1 столовая ложка.
С прованскими травами
- Лук нарежьте кольцами. Выложите в банку и добавьте укроп.
- Засыпьте сахар и прованские травы. Добавьте соль, перец и уксус.
- Закройте банку и хорошо перемешайте. Выложите на тарелку.
С петрушкой
- Фиолетовый лук нарежьте кольцами и выложите в банку.
- Добавьте сахар, уксус и посыпьте солью. Добавьте измельченную петрушку.
- Все хорошо перемешайте и выложите на тарелку.
С кинзой
- Нарежьте кольцами лук. Добавьте измельченную кинзу.
- Налейте уксус и добавьте сахар и соль.
- Закройте банку и хорошо перемешайте. Выкладывайте.
Готово!
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