Вони не дочекаються зими: маринуємо хрусткі кабачки – закуска, яка стане відкриттям

Мариновані кабачки – це можливість зберегти улюблену страву на цілий рік. Але закуска виходить такою смачною, що вам точно захочеться відкрити її якомога раніше.

Хрусткі мариновані кабачки стануть чудовим доповненням до будь-якої трапези. Їх смак такий оригінальний, що часто вже до зимового періоду запаси стають значно меншими. 24 Канал пропонує заготувати особливу закуску за рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт маринованих кабачків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 банки по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 2 цибулі;

– 1 солодкий перець;

– головка часнику;

– 1 лавровий листок;

маринад:

– 1 літр води;

– 1 столова ложка солі;

– 4 столові ложки цукру;

– 50 мілілітрів оцту;

– 1 чайна ложка чорного горошку;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 30 грамів петрушки.

Приготування:

У каструлю наливаємо воду, додаємо всі інгредієнти для маринаду, крім оцту. Добре перемішуємо й ставимо на плиту. Кабачки ретельно миємо та ріжемо кружальцями товщиною приблизно 1 сантиметр. Цибулю шаткуємо півкільцями, болгарський перець нарізаємо невеликими кубиками, а зубчики часнику просто розділяємо. Петрушку розриваємо руками на кілька частин. Щойно маринад закипить, викладаємо в нього підготовлені кабачки, перець, цибулю, часник і зелень. Все добре перемішуємо й злегка притискаємо ложкою, щоб овочі повністю занурилися в рідину. Накриваємо кришкою й чекаємо повторного закипання. Потім варимо овочі ще 2 хвилини. Після цього викладаємо овочі шарами в стерильні банки. Зайвий маринад виливаємо назад у каструлю. Знову доводимо маринад до кипіння, додаємо оцет і даємо йому ще раз закипіти. Знімаємо з вогню й одразу заливаємо банки гарячим маринадом. Банки щільно закручуємо, перевертаємо догори дном, закутуємо в ковдру й залишаємо до повного охолодження за кімнатної температури.

Смачного!

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