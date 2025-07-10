Якщо вже бракує ідей для смачного обіду або вечері, то варто завжди повертатися до чогось традиційного та автентичного. Капусняк – це той варіант, з яким ви ніколи не помилитеся. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом учасниці "МастерШеф" Мирослави Пекарюк, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Рецепт капусняку

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 500 грамів квашеної капусти;

– 600 грамів свинячих ребер;

– 200 грамів копчених ребер;

– 2 цибулини;

– 1 морквина;

– корінь петрушки (сушений або свіжий), чорний перець горошком, лавровий лист;

– сметана 20%;

– петрушка, кріп;

– сіль;

– перець;

– 5 картоплин.

Приготування:

Свинячі ребра нарізаємо на порційні шматки й кладемо у велику каструлю. Додаємо цілу очищену цибулину, кілька лаврових листків, перець горошком і корінь петрушки. Заливаємо все холодною водою, накриваємо кришкою та варимо на слабкому вогні. Паралельно відварюємо картоплю у шкірці. Моркву натираємо, другу цибулину дрібно шаткуємо, а копчені ребра ріжемо невеликими шматками. На сковороді обсмажуємо копченості до золотистої скоринки, додаємо подрібнену цибулю, потім – моркву, сіль, перець і квашену капусту. Тушкуємо все разом, вливаємо трохи бульйону з ребер і продовжуємо готувати до м’якості капусти. Готовий бульйон солимо, проціджуємо, перекладаємо туди тушковану капусту та варене м’ясо. Варимо до повної готовності капусти. Окремо відділяємо м’ясо від кісток, додаємо його назад у каструлю. Наприкінці додаємо сметану, очищену варену картоплю та свіжу зелень. Подаємо гарячим.

Смачного!

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