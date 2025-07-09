Є кілька правил приготування вареної кукурудзи, дотримання яких точно подарує неперевершений результат. Найперше – додати у воду цукор, по 2 столові ложки на 4 качани. А що стосується часу приготування, то варто дотримуватися відліку у 10 – 15 хвилин від моменту закипання води, розповідає 24 Канал з посиланням на портал przyslij przepis.
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Рецепт вареної кукурудзи
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 столові ложки цукру;
– 3 качани кукурудзи;
cирний соус:
– 1 щіпка меленого мускатного горіха;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– 460 мілілітрів молока 3,2%;
– 5 грамів петрушки;
– 1 щіпка чорного перцю;
– 200 грамів жовтого сиру, що добре плавиться;
– 1 щіпка солі.
Приготування:
У велику каструлю наливаємо воду, додаємо цукор і опускаємо попередньо очищені качани кукурудзи. Доводимо до кипіння та варимо не довше 8 хвилин.
Тим часом у сковороді розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно й обсмажуємо його 3 – 4 хвилини до золотистого кольору.
Поступово вливаємо молоко, постійно помішуючи, та варимо на слабкому вогні, доки соус не загусне.
Приправляємо сіллю, чорним перцем і дрібкою мускатного горіха. Додаємо тертий сир і перемішуємо до однорідної кремової консистенції.
В кінці кидаємо трохи подрібненої петрушки для свіжості.
Викладаємо качани кукурудзи на порційні тарілки та щедро поливаємо сирним соусом перед подачею.
Смачного!
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