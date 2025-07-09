Є кілька правил приготування вареної кукурудзи, дотримання яких точно подарує неперевершений результат. Найперше – додати у воду цукор, по 2 столові ложки на 4 качани. А що стосується часу приготування, то варто дотримуватися відліку у 10 – 15 хвилин від моменту закипання води, розповідає 24 Канал з посиланням на портал przyslij przepis.

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Рецепт вареної кукурудзи

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 столові ложки цукру;

– 3 качани кукурудзи;

cирний соус:

– 1 щіпка меленого мускатного горіха;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 столові ложки пшеничного борошна;

– 460 мілілітрів молока 3,2%;

– 5 грамів петрушки;

– 1 щіпка чорного перцю;

– 200 грамів жовтого сиру, що добре плавиться;

– 1 щіпка солі.

Приготування:

У велику каструлю наливаємо воду, додаємо цукор і опускаємо попередньо очищені качани кукурудзи. Доводимо до кипіння та варимо не довше 8 хвилин. Тим часом у сковороді розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно й обсмажуємо його 3 – 4 хвилини до золотистого кольору. Поступово вливаємо молоко, постійно помішуючи, та варимо на слабкому вогні, доки соус не загусне. Приправляємо сіллю, чорним перцем і дрібкою мускатного горіха. Додаємо тертий сир і перемішуємо до однорідної кремової консистенції. В кінці кидаємо трохи подрібненої петрушки для свіжості. Викладаємо качани кукурудзи на порційні тарілки та щедро поливаємо сирним соусом перед подачею.

Смачного!

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