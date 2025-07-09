Есть несколько правил приготовления вареной кукурузы, соблюдение которых точно подарит непревзойденный результат. Первое – добавить в воду сахар, по 2 столовые ложки на 4 початка. А что касается времени приготовления, то стоит придерживаться отсчета в 10 – 15 минут от момента закипания воды, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал przyslij przepis.

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Рецепт вареной кукурузы с чесноком

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки сахара;

– 3 початка кукурузы;

сырный соус:

– 1 щепотка молотого мускатного ореха;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– 460 миллилитров молока 3,2%;

– 5 граммов петрушки;

– 1 щепотка черного перца;

– 200 граммов желтого сыра, хорошо плавящегося;

– 1 щепотка соли.

Приготовление:

В большую кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар и опускаем предварительно очищенные початки кукурузы. Доводим до кипения и варим не дольше 8 минут. Тем временем в сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем муку и обжариваем ее 3 – 4 минуты до золотистого цвета. Постепенно вливаем молоко, постоянно помешивая, и варим на слабом огне, пока соус не загустеет. Приправляем солью, черным перцем и щепоткой мускатного ореха. Добавляем тертый сыр и перемешиваем до однородной кремовой консистенции. В конце бросаем немного измельченной петрушки для свежести. Выкладываем початки кукурузы на порционные тарелки и щедро поливаем сырным соусом перед подачей.

Приятного аппетита!

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