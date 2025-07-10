Если уж не хватает идей для вкусного обеда или ужина, то стоит всегда возвращаться к чему-то традиционному и аутентичному. Капустняк – это тот вариант, с которым вы никогда не ошибетесь. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту участницы "МастерШеф" Мирославы Пекарюк, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт капустняка

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– 500 граммов квашеной капусты;

– 600 граммов свиных ребер;

– 200 граммов копченых ребер;

– 2 луковицы;

– 1 морковка;

– корень петрушки (сушеный или свежий), черный перец горошком, лавровый лист;

– сметана 20%;

– петрушка, укроп;

– соль;

– перец;

– 5 картофелин.

Приготовление:

Свиные ребра нарезаем на порционные куски и кладем в большую кастрюлю. Добавляем целую очищенную луковицу, несколько лавровых листьев, перец горошком и корень петрушки. Заливаем все холодной водой, накрываем крышкой и варим на слабом огне. Параллельно отвариваем картофель в кожуре. Морковь натираем, вторую луковицу мелко шинкуем, а копченые ребра режем небольшими кусками. На сковороде обжариваем копчености до золотистой корочки, добавляем измельченный лук, затем – морковь, соль, перец и квашеную капусту. Тушим все вместе, вливаем немного бульона из ребер и продолжаем готовить до мягкости капусты. Готовый бульон солим, процеживаем, перекладываем туда тушеную капусту и вареное мясо. Варим до полной готовности капусты. Отдельно отделяем мясо от костей, добавляем его обратно в кастрюлю. В конце добавляем сметану, очищенный вареный картофель и свежую зелень. Подаем горячим.

Приятного аппетита!

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