Если уж не хватает идей для вкусного обеда или ужина, то стоит всегда возвращаться к чему-то традиционному и аутентичному. Капустняк – это тот вариант, с которым вы никогда не ошибетесь. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту участницы "МастерШеф" Мирославы Пекарюк, которым она поделилась в своем инстаграме.
Интересно Чтобы получилась мягкой, но не разварилась: сколько времени надо готовить кукурузу
Рецепт капустняка
- Время: 1 час
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 500 граммов квашеной капусты;
– 600 граммов свиных ребер;
– 200 граммов копченых ребер;
– 2 луковицы;
– 1 морковка;
– корень петрушки (сушеный или свежий), черный перец горошком, лавровый лист;
– сметана 20%;
– петрушка, укроп;
– соль;
– перец;
– 5 картофелин.
Приготовление:
Свиные ребра нарезаем на порционные куски и кладем в большую кастрюлю.
Добавляем целую очищенную луковицу, несколько лавровых листьев, перец горошком и корень петрушки. Заливаем все холодной водой, накрываем крышкой и варим на слабом огне.
Параллельно отвариваем картофель в кожуре.
Морковь натираем, вторую луковицу мелко шинкуем, а копченые ребра режем небольшими кусками.
На сковороде обжариваем копчености до золотистой корочки, добавляем измельченный лук, затем – морковь, соль, перец и квашеную капусту.
Тушим все вместе, вливаем немного бульона из ребер и продолжаем готовить до мягкости капусты.
Готовый бульон солим, процеживаем, перекладываем туда тушеную капусту и вареное мясо. Варим до полной готовности капусты.
Отдельно отделяем мясо от костей, добавляем его обратно в кастрюлю. В конце добавляем сметану, очищенный вареный картофель и свежую зелень. Подаем горячим.
Приятного аппетита!
Эту закуску точно надо иметь: как замариновать чеснок на зиму.