Маринованный чеснок не один раз пригодится вам при приготовлении любимых блюд. Особенно уместным он будет при приготовлении мяса – никто не угадает, какой именно ингредиент вы добавили, чтобы получить неповторимый вкус. 24 Канал предлагает заготовить чеснок по рецепту портала "Простые рецепты".

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Рецепт маринованного чеснока

Время : 1 час + вымачивание

: 1 час + вымачивание Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 2 килограмма чеснока;

– соль – по 1 столовой ложке на 1-литровую банку;

– уксус – по 50 миллилитров на 1-литровую банку;

– чистая холодная вода.

Приготовление:

Для маринования выбираем только спелый, плотный и здоровый чеснок, без следов гнили или повреждений. Осторожно снимаем внешнюю оболочку, оставляя только чистую белую кожуру. Срезаем кончики с обеих сторон головок. Замачиваем чеснок в холодной чистой воде на 24 часа. Затем воду меняем и снова оставляем настояться еще на сутки. Повторяем процедуру в третий раз – снова свежая вода и еще один день вымачивания. После трехдневного замачивания раскладываем головки чеснока в стерильные стеклянные банки. В каждую банку добавляем соль, уксус и холодную воду. Закрываем банки плотными крышками и несколько раз осторожно переворачиваем, чтобы соль полностью растворилась и образовался маринад. Храним чеснок в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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