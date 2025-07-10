Маринованный чеснок не один раз пригодится вам при приготовлении любимых блюд. Особенно уместным он будет при приготовлении мяса – никто не угадает, какой именно ингредиент вы добавили, чтобы получить неповторимый вкус. 24 Канал предлагает заготовить чеснок по рецепту портала "Простые рецепты".
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Рецепт маринованного чеснока
- Время: 1 час + вымачивание
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 2 килограмма чеснока;
– соль – по 1 столовой ложке на 1-литровую банку;
– уксус – по 50 миллилитров на 1-литровую банку;
– чистая холодная вода.
Приготовление:
Для маринования выбираем только спелый, плотный и здоровый чеснок, без следов гнили или повреждений.
Осторожно снимаем внешнюю оболочку, оставляя только чистую белую кожуру. Срезаем кончики с обеих сторон головок.
Замачиваем чеснок в холодной чистой воде на 24 часа. Затем воду меняем и снова оставляем настояться еще на сутки.
Повторяем процедуру в третий раз – снова свежая вода и еще один день вымачивания.
После трехдневного замачивания раскладываем головки чеснока в стерильные стеклянные банки.
В каждую банку добавляем соль, уксус и холодную воду.
Закрываем банки плотными крышками и несколько раз осторожно переворачиваем, чтобы соль полностью растворилась и образовался маринад.
Храним чеснок в прохладном месте.
Приятного аппетита!
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