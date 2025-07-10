Маринований часник не один раз стане вам у пригоді при приготуванні улюблених страв. Особливо доречним він буде при приготуванні мʼяса – ніхто не вгадає, який саме інгредієнт ви додали, щоб отримати неповторний смак. 24 Канал пропонує заготувати часник за рецептом порталу "Прості рецепти".
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Рецепт маринованого часнику
- Час: 1 година + вимочування
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 2 кілограми часнику;
– сіль – по 1 столовій ложці на 1-літрову банку;
– оцет – по 50 мілілітрів на 1-літрову банку;
– чиста холодна вода.
Приготування:
Для маринування обираємо тільки стиглий, щільний і здоровий часник, без слідів гнилі чи пошкоджень.
Обережно знімаємо зовнішню оболонку, залишаючи лише чисту білу шкірку. Зрізаємо кінчики з обох боків головок.
Замочуємо часник у холодній чистій воді на 24 години. Потім воду змінюємо та знову залишаємо настоятись ще на добу.
Повторюємо процедуру втретє – знову свіжа вода і ще один день вимочування.
Після триденного замочування розкладаємо головки часнику у стерильні скляні банки.
У кожну банку додаємо сіль, оцет та холодну воду.
Закриваємо банки щільними кришками й кілька разів обережно перевертаємо, щоб сіль повністю розчинилась і утворився маринад.
Зберігаємо часник в прохолодному місці.
Смачного!
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