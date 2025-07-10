Маринований часник не один раз стане вам у пригоді при приготуванні улюблених страв. Особливо доречним він буде при приготуванні мʼяса – ніхто не вгадає, який саме інгредієнт ви додали, щоб отримати неповторний смак. 24 Канал пропонує заготувати часник за рецептом порталу "Прості рецепти".

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Рецепт маринованого часнику

Час : 1 година + вимочування

: 1 година + вимочування Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 2 кілограми часнику;

– сіль – по 1 столовій ложці на 1-літрову банку;

– оцет – по 50 мілілітрів на 1-літрову банку;

– чиста холодна вода.

Приготування:

Для маринування обираємо тільки стиглий, щільний і здоровий часник, без слідів гнилі чи пошкоджень. Обережно знімаємо зовнішню оболонку, залишаючи лише чисту білу шкірку. Зрізаємо кінчики з обох боків головок. Замочуємо часник у холодній чистій воді на 24 години. Потім воду змінюємо та знову залишаємо настоятись ще на добу. Повторюємо процедуру втретє – знову свіжа вода і ще один день вимочування. Після триденного замочування розкладаємо головки часнику у стерильні скляні банки. У кожну банку додаємо сіль, оцет та холодну воду. Закриваємо банки щільними кришками й кілька разів обережно перевертаємо, щоб сіль повністю розчинилась і утворився маринад. Зберігаємо часник в прохолодному місці.

Смачного!

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